Кубок мира. Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования, у Лагрейда – лучшее чистое время пасьюта

Понсилуома – быстрейший на лыжне в пасьюте Отепя, у Лагрейда лучшее чистое время.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя.

Норвежец Стурла Хольм Лагрейд показал лучшее чистое время пасьюта, а также стал победителем гонки.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30.12,7

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,7

3. Жереми Финелло (Швейцария) – 18,1

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 24,8

5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 27,3

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31,0

7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 32,0

8. Микулаш Карлик (Чехия) – 32,4

9. Эрик Перро (Франция) – 36,4

10. Фабьен Клод (Франция) – 38,5...

13. Эмильен Жаклен (Франция) – 55,0

Скорострельность

1. Ян Гунька (Польша) – 1.43,1 (11)

2. Фабьен Клод (Франция) – 1.45,9 (4)

3. Адам Раннелс (Канада) – 1.46,2 (10)

4. Эрик Перро (Франция) – 1.47,2 (7)

5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.48,9 (6)

6. Юстус Штрелов (Германия) – 1.49,0 (4)

7. Исак Фрей (Норвегия) – 1.49,8 (6)

8. Кристоф Пирхер (Италия) – 1.50,3 (6)...

17. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.55,9 (5)...

23. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.59,9 (5)...

38. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2.07,0 (1)

Чистое время пасьюта

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.41,0

2. Кэмпбелл Райт (США) – 1.22,0

3. Фабьен Клод (Франция) – 1.26,3

4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.48,7

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.06,4

6. Лукас Хофер (Италия) – 2.12,7

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.13,4

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 2.20,5

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.22,4

10. Артту Хейккинен (Финляндия) – 2.28,1