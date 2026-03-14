Кубок мира. Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования, у Лагрейда – лучшее чистое время пасьюта
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя.
Норвежец Стурла Хольм Лагрейд показал лучшее чистое время пасьюта, а также стал победителем гонки.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30.12,7
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,7
3. Жереми Финелло (Швейцария) – 18,1
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 24,8
5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 27,3
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31,0
7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 32,0
8. Микулаш Карлик (Чехия) – 32,4
9. Эрик Перро (Франция) – 36,4
10. Фабьен Клод (Франция) – 38,5...
13. Эмильен Жаклен (Франция) – 55,0
Скорострельность
1. Ян Гунька (Польша) – 1.43,1 (11)
2. Фабьен Клод (Франция) – 1.45,9 (4)
3. Адам Раннелс (Канада) – 1.46,2 (10)
4. Эрик Перро (Франция) – 1.47,2 (7)
5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.48,9 (6)
6. Юстус Штрелов (Германия) – 1.49,0 (4)
7. Исак Фрей (Норвегия) – 1.49,8 (6)
8. Кристоф Пирхер (Италия) – 1.50,3 (6)...
17. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.55,9 (5)...
23. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.59,9 (5)...
38. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2.07,0 (1)
Чистое время пасьюта
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.41,0
2. Кэмпбелл Райт (США) – 1.22,0
3. Фабьен Клод (Франция) – 1.26,3
4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.48,7
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.06,4
6. Лукас Хофер (Италия) – 2.12,7
7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.13,4
8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 2.20,5
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.22,4
10. Артту Хейккинен (Финляндия) – 2.28,1