  • Кубок мира. Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования, у Лагрейда – лучшее чистое время пасьюта
Кубок мира. Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования, у Лагрейда – лучшее чистое время пасьюта

Понсилуома – быстрейший на лыжне в пасьюте Отепя, у Лагрейда лучшее чистое время.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя.

Норвежец Стурла Хольм Лагрейд показал лучшее чистое время пасьюта, а также стал победителем гонки.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30.12,7

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,7

3. Жереми Финелло (Швейцария) – 18,1

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 24,8

5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 27,3

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31,0

7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 32,0

8. Микулаш Карлик (Чехия) – 32,4

9. Эрик Перро (Франция) – 36,4

10. Фабьен Клод (Франция) – 38,5...

13. Эмильен Жаклен (Франция) – 55,0

Скорострельность

1. Ян Гунька (Польша) – 1.43,1 (11)

2. Фабьен Клод (Франция) – 1.45,9 (4)

3. Адам Раннелс (Канада) – 1.46,2 (10)

4. Эрик Перро (Франция) – 1.47,2 (7)

5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.48,9 (6)

6. Юстус Штрелов (Германия) – 1.49,0 (4)

7. Исак Фрей (Норвегия) – 1.49,8 (6)

8. Кристоф Пирхер (Италия) – 1.50,3 (6)...

17. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.55,9 (5)...

23. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.59,9 (5)...

38. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2.07,0 (1)

Чистое время пасьюта

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.41,0

2. Кэмпбелл Райт (США) – 1.22,0

3. Фабьен Клод (Франция) – 1.26,3

4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.48,7

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.06,4

6. Лукас Хофер (Италия) – 2.12,7

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.13,4

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 2.20,5

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.22,4

10. Артту Хейккинен (Финляндия) – 2.28,1

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Только формально Понси лучше. Всего 5 секунд над Легрейдом, при этом он боролся до конца, а Стурла докатывал гонку в свободном стиле
Кубок мира. Смешанная эстафета. Ботн и Тандревольд выступят за Норвегию, Фабьен Клод и Брезаз-Буше – за Францию, Понсилуома и Эльвира Оберг – за Швецию
29 минут назад
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
31 минуту назад
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
47 минут назад
⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
сегодня, 12:15
Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон
сегодня, 12:13
Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»
сегодня, 11:46
Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»
сегодня, 10:43
❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й
сегодня, 10:05
Технический делегат СБР об инциденте с перекрестной стрельбой: «Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке»
сегодня, 09:43
Томшина о перекрестной стрельбе в пасьюте: «Бежала гонку и была уверена, что Шевченко снимут, а меня нет, потому что не я накосячила»
сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
42 минуты назад
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:08
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 марта, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 марта, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
