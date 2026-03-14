Ирина Казакевич: «Большая часть сезона сложилась не очень удачно из‑за болезни. Сейчас начинаю приходить в себя»

Казакевич: большая часть сезона не сложилась из-за болезни.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Ирина Казакевич рассказала, что текущий сезон сложился для нее неудачно из-за болезни.

Сегодня Казакевич заняла 23-е место в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Большая часть сезона сложилась не очень удачно из‑за болезни. Поэтому мне бы хотелось немного больше реализации и соревнований, потому что только сейчас я начинаю в себя приходить, более‑менее ощущения в гонках», – сказала спортсменка.