Резцова о спринте: «Очень недовольна. Старалась все сделать без эмоций, но после падения было очень сложно успокоиться»

Кристина Резцова недовольна своим результатом в спринте на чемпионате России.

Биатлонистка Кристина Резцова недовольна своим выступлением в спринте на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени.

Резцова заняла 7-е место с двумя промахами и отставанием в 17,8 секунды от победившей Наталии Шевченко. По ходу гонки Кристина допустила падение.

– Почему произошло падение?

– Не справилась немного с лыжными палками. Поставила палку между лыж. Такое ощущение, что не успела ногу вовремя поднести. Сама не поняла, потому что на стадионе случилась такая же история, только я в этот раз не успела поставить палку посередине, но споткнулась.

Очень недовольна. Вроде настраивалась и старалась все сделать спокойно, без эмоций, но после этого падения было очень сложно успокоиться: начала делать ошибки и на лыжне, и на стрельбище, – рассказала двукратный олимпийский призер Резцова.