  • Жюлия Симон: «Хотя Олимпиада уже позади, мне не хочется расслабляться. Получаю удовольствие от каждой гонки»
Жюлия Симон: «Хотя Олимпиада уже позади, мне не хочется расслабляться. Получаю удовольствие от каждой гонки»

Трехкратная олимпийская чемпионка Жюлия Симон высказалась о своей победе в спринте на этапе Кубка мира в Отепя.

«Несмотря на то, что главное событие в этом сезоне – Олимпийские игры – уже позади, мне не хочется расслабляться. Я получаю удовольствие от каждой гонки, и мне очень нравится заниматься биатлоном. Думаю, это работает хорошо. То, что мне удается это реализовать, особенно в спринте – гонке, которую мне трудно выигрывать – очень приятно.

Сейчас все складывается удачно. Звезды сходятся так, что моя форма весьма хороша, и мне удается находить ресурсы. Я устала, как и все, но стараюсь не распылять энергию. Выкладываюсь, только когда выхожу на старт гонки, но не раньше», – сказала Симон.

Восемь самых ожидаемых чемпионов Олимпиады, где есть Малинин, Клэбо и альпинисты

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
