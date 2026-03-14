«Поддерживаем Майгурова. Он – авторитетный человек в мировом биатлоне». Дегтярев провел рабочую встречу с главой СБР

Дегтярев заявил, что поддерживает Майгурова на посту главы СБР.

Министр спорта России Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым и заявил о его поддержке на предстоящих выборах.

«Провел рабочую встречу с главой Союза биатлонистов России. Наш биатлон развивается, несмотря на действующие рестрикции.

Виктор Майгуров доложил об основных итогах деятельности СБР за четыре года – от развития массового, любительского и детско‑юношеского спорта до подготовки спортивного резерва и выступлений атлетов высшего звена.

Соревнования с участием спортсменов элитного уровня сборных России и Республики Беларусь, которые проводит СБР, пользуются высоким зрительским интересом и занимают лидирующие позиции в телевизионных эфирах.

Отдельное внимание уделили международной повестке. Обсуждали перспективы возвращения наших биатлонистов на международную арену, а также ход рассмотрения иска СБР к Международному союзу биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ожидаем, что слушания пройдут во второй половине апреля.

На июнь запланирована отчетно‑выборная конференция СБР. Поддерживаем Виктора Майгурова. Виктор Викторович – авторитетный человек в мировом биатлоне, также он имеет опыт работы в международной федерации», – написал Дегтярев.