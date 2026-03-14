  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • «Поддерживаем Майгурова. Он – авторитетный человек в мировом биатлоне». Дегтярев провел рабочую встречу с главой СБР
6

«Поддерживаем Майгурова. Он – авторитетный человек в мировом биатлоне». Дегтярев провел рабочую встречу с главой СБР

Министр спорта России Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым и заявил о его поддержке на предстоящих выборах.

«Провел рабочую встречу с главой Союза биатлонистов России. Наш биатлон развивается, несмотря на действующие рестрикции.

Виктор Майгуров доложил об основных итогах деятельности СБР за четыре года – от развития массового, любительского и детско‑юношеского спорта до подготовки спортивного резерва и выступлений атлетов высшего звена.

Соревнования с участием спортсменов элитного уровня сборных России и Республики Беларусь, которые проводит СБР, пользуются высоким зрительским интересом и занимают лидирующие позиции в телевизионных эфирах.

Отдельное внимание уделили международной повестке. Обсуждали перспективы возвращения наших биатлонистов на международную арену, а также ход рассмотрения иска СБР к Международному союзу биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ожидаем, что слушания пройдут во второй половине апреля.

На июнь запланирована отчетно‑выборная конференция СБР. Поддерживаем Виктора Майгурова. Виктор Викторович – авторитетный человек в мировом биатлоне, также он имеет опыт работы в международной федерации», – написал Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дегтярева
logoВиктор Майгуров
logoСоюз биатлонистов России
logoМихаил Дегтярев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По поводу авторитета на международном уровне есть вопросы. Да и работу по возвращению биатлонистов на международку вообще не вел. Но видимо не было отмашки сверху.
Да. Распильщик Майгуров такой же как ты. Плоть от плоти кремлевских "лучших людей".
Ответ Basta777
Но - с дипломом!☝️
Ответ TandF
Вафельным.
А Дегтярев тут каким боком...?
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
