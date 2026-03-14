❄️ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Жанмонно – 3-я

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Женщины, гонка преследования
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 33.33,7 (2)
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 26,2 (1)
3. Лу Жанмонно (Франция) – 26,9 (1)
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 52,7 (3)
5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.03,2 (3)
6. Линн Естблум (Швеция) – 1.04,5 (2)
7. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.13,6 (2)
8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.23,4 (3)
9. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,5 (6)
10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.33,4 (3)
11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.33,7 (5)
12. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.35,4 (5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
21 комментарий
Суви пытается убежать от Лу, когда ещё такое увидишь
Судьба малого глобуса решится в последней гонке. И это классно
Лизу с победой!
Бреза вспомнила, что она еще и Буше...
Лиза постарается разбавить французскую палитру .
черепашка Ванесса выиграла финиш у хомячка Ингрид
Ингрид лучшая ходом в гонке, наверное, её просто не хватило на разборки на финише.
Лу явно устала, уже бы давно убежала от Суви
Лу сегодня не быстра, но хоть стреляет точно. Устала Лу к концу сезона.
Симон, как танк попёрла)
Христова застрелилась на стойке
