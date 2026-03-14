❄️ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Жанмонно – 3-я

Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Отепя.

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Женщины, гонка преследования

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 33.33,7 (2)

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 26,2 (1)

3. Лу Жанмонно (Франция) – 26,9 (1)

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 52,7 (3)

5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.03,2 (3)

6. Линн Естблум (Швеция) – 1.04,5 (2)

7. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.13,6 (2)

8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.23,4 (3)

9. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,5 (6)

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.33,4 (3)

11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.33,7 (5)

12. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.35,4 (5)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Суви пытается убежать от Лу, когда ещё такое увидишь
Судьба малого глобуса решится в последней гонке. И это классно
Лизу с победой!
Бреза вспомнила, что она еще и Буше...
Лиза постарается разбавить французскую палитру .
черепашка Ванесса выиграла финиш у хомячка Ингрид
Ответ Винни-Грет
черепашка Ванесса выиграла финиш у хомячка Ингрид
Ингрид лучшая ходом в гонке, наверное, её просто не хватило на разборки на финише.
Лу явно устала, уже бы давно убежала от Суви
Лу сегодня не быстра, но хоть стреляет точно. Устала Лу к концу сезона.
Симон, как танк попёрла)
Христова застрелилась на стойке
Лагрейд о последней стрельбе в пасьюте: «Знал, что могу позволить себе два промаха. Я допустил только один, так что это была легкая победа»
сегодня, 17:14
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 16:07
Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, у Минккинен – лучшее время пасьюта
сегодня, 15:53
Виттоцци одержала 11-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 9-й подиум, у Жанмонно – 36-й
сегодня, 15:49
Лагрейд побил рекорд Бьорндалена по отрыву от второго места в гонке преследования
сегодня, 14:43
Кубок мира. Общий зачет. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
сегодня, 13:57
Кубок мира. Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования, у Лагрейда – лучшее чистое время пасьюта
сегодня, 13:32
Лагрейд одержал 19-ю победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 35-й подиум, у Ульдала – 5-й
сегодня, 13:16
❄️ Кубок мира. Гонка преследования. Лагрейд победил с преимуществом больше 2,5 минут, Жаклен – 2-й, Улдал – 3-й
сегодня, 13:08
Халили о победе в спринте: «Я попросил сервис-бригаду, чтобы лыжи были на голову сильнее всех. Они за день сделали, чтобы мечты превратились в реальность»
сегодня, 11:38
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
сегодня, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
сегодня, 14:08
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 марта, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
