❄️ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Жанмонно – 3-я

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Женщины, гонка преследования 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 33.33,7 (2) 2. Суви Минккинен (Финляндия) – 26,2 (1) 3. Лу Жанмонно (Франция) – 26,9 (1) 4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 52,7 (3) 5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.03,2 (3) 6. Линн Естблум (Швеция) – 1.04,5 (2) 7. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.13,6 (2) 8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.23,4 (3) 9. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,5 (6) 10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.33,4 (3) 11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.33,7 (5) 12. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.35,4 (5)