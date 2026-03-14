❄️ Кубок мира. Гонка преследования. Лагрейд победил с преимуществом больше 2,5 минут, Жаклен – 2-й, Улдал – 3-й

Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Отепя.

14 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя прошла мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Мужчины Гонка преследования 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.41,0 (1) 2. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.33,4 (5) 3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.46,7 (5) 4. Кэмпбелл Райт (США) – 2.49,0 (2) 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.52,4 (5) 6. Фабьен Клод (Франция) – 3.05,4 (4)... 10. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 3.28,3 (5) 11. Эрик Перро (Франция) – 3.38,6 (7)