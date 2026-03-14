❄️ Кубок мира. Гонка преследования. Лагрейд победил с преимуществом больше 2,5 минут, Жаклен – 2-й, Улдал – 3-й
Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Отепя.
14 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя прошла мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины
Гонка преследования
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.41,0 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.33,4 (5)
3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.46,7 (5)
4. Кэмпбелл Райт (США) – 2.49,0 (2)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.52,4 (5)
6. Фабьен Клод (Франция) – 3.05,4 (4)...
10. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 3.28,3 (5)
11. Эрик Перро (Франция) – 3.38,6 (7)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
65 комментариев
Жаклен в шоке, промахи привели к медали
Жаклен решил, что нафиг надо это всё выцеливать и быстрее будет пробежать круги. В целом верное решение
Стурла единственный, кто смог хорошо отстрелять. Действительно одна из лучших гонок в его карьере
на ОККО утверждают, что на первом стенде естественная защита от правого ветра есть
Для этого и постарался спринт выиграть))
Стурла просто в одну калитку вынес
Вот что измены с человеком делают
Впечатление что Лагрейд сбросил энерговампира ( ну ту самую бывшую).....
Справедливости ради...был лютый порыв ветра...
Разрывы, однако!)
Оах...Это вообще законно???
Я за Перро, нот мне кажется он не чемпион уровня Фуркада. Тут выгрызал каждую победу, даже с большим преимуществом в очках всегда боролся за высокие места. А этот немного раздолбай.
