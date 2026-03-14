  ❄️ Кубок мира. Гонка преследования. Лагрейд победил с преимуществом больше 2,5 минут, Жаклен – 2-й, Улдал – 3-й
❄️ Кубок мира. Гонка преследования. Лагрейд победил с преимуществом больше 2,5 минут, Жаклен – 2-й, Улдал – 3-й

Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Отепя.

14 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя прошла мужская гонка преследования. Победу одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Гонка преследования

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.41,0 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.33,4 (5)

3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.46,7 (5)

4. Кэмпбелл Райт (США) – 2.49,0 (2)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.52,4 (5)

6. Фабьен Клод (Франция) – 3.05,4 (4)...

10. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 3.28,3 (5)

11. Эрик Перро (Франция) – 3.38,6 (7)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаклен в шоке, промахи привели к медали
Жаклен решил, что нафиг надо это всё выцеливать и быстрее будет пробежать круги. В целом верное решение
Стурла единственный, кто смог хорошо отстрелять. Действительно одна из лучших гонок в его карьере
Ответ artembabich666
Стурла единственный, кто смог хорошо отстрелять. Действительно одна из лучших гонок в его карьере
на ОККО утверждают, что на первом стенде естественная защита от правого ветра есть
Ответ Explorer
на ОККО утверждают, что на первом стенде естественная защита от правого ветра есть
Для этого и постарался спринт выиграть))
Стурла просто в одну калитку вынес
Вот что измены с человеком делают
Впечатление что Лагрейд сбросил энерговампира ( ну ту самую бывшую).....
Справедливости ради...был лютый порыв ветра...
Разрывы, однако!)
Оах...Это вообще законно???
Я за Перро, нот мне кажется он не чемпион уровня Фуркада. Тут выгрызал каждую победу, даже с большим преимуществом в очках всегда боролся за высокие места. А этот немного раздолбай.
