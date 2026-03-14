❄️ Чемпионат России. Халили выиграл спринт, Еремин – 2-й, Поварницын – 3-й, Логинов – 5-й
14 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошел мужской спринт. Победу одержал Карим Халили.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Мужчины
Спринт
1. Карим Халили – 24.48,1 (0)
2. Роман Еремин – 21,5 (2)
3. Александр Поварницын – 45,7 (1)
4. Николай Гольцверт – 52,0 (1)
5. Александр Логинов – 52,2 (0)
6. Кирилл Бажин – 53,9 (1)
7. Евгений Сидоров – 55,1 (1)
8. Андрей Вьюхин – 57,8 (2)
9. Александр Корнев – 59,0 (2)
10. Даниил Усов – 1.17,3 (1)
11. Вячеслав Малеев – 1.21,5 (0)
12. Ярослав Конкин – 1.21,9 (1)
13. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.29,7 (3)
14. Эдуард Латыпов – 1.30,6 (4)
15. Алексей Вагин – 1.34,9 (3)
16. Антон Бабиков – 1.35,7 (1)
17. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.36,9 (1)
18. Максим Воробей (Беларусь) – 1.37,2 (2)
Ух ты стойка у Саши Логинова получилась!
Но Логинов все равно молодец, поборолся.
Что творится то в нашем королевстве