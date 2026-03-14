❄️ Чемпионат России. Халили выиграл спринт, Еремин – 2-й, Поварницын – 3-й, Логинов – 5-й

Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России в Тюмени.

14 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошел мужской спринт. Победу одержал Карим Халили.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Мужчины

Спринт

1. Карим Халили – 24.48,1 (0)

2. Роман Еремин – 21,5 (2)

3. Александр Поварницын – 45,7 (1)

4. Николай Гольцверт – 52,0 (1)

5. Александр Логинов – 52,2 (0)

6. Кирилл Бажин – 53,9 (1)

7. Евгений Сидоров – 55,1 (1)

8. Андрей Вьюхин – 57,8 (2)

9. Александр Корнев – 59,0 (2)

10. Даниил Усов – 1.17,3 (1)

11. Вячеслав Малеев – 1.21,5 (0)

12. Ярослав Конкин – 1.21,9 (1)

13. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.29,7 (3)

14. Эдуард Латыпов – 1.30,6 (4)

15. Алексей Вагин – 1.34,9 (3)

16. Антон Бабиков – 1.35,7 (1)

17. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.36,9 (1)

18. Максим Воробей (Беларусь) – 1.37,2 (2)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что творится сегодня. У Вьюхина всего два промаха на двух рубежах, когда у Латыпова со Смольским по три после первого!
Ух ты стойка у Саши Логинова получилась!
Загадаю на Новый год увидеть как Карим на пике формы бегает на горных этапах КМ. Надеюсь, исполнится до его сорокалетия
После стрельбы по чужим Коновалова пропало какое-бы то ни было желание это досматривать. Стрелял бы по своей был бы с нулями, а так по сути запорол себе не одну, а две гонки. Дико обидно :-(
После стрельбы по чужим Коновалова пропало какое-бы то ни было желание это досматривать. Стрелял бы по своей был бы с нулями, а так по сути запорол себе не одну, а две гонки. Дико обидно :-(
звезду поймал...поллимона выиграл на кубке...обиднейшая ошибка...
звезду поймал...поллимона выиграл на кубке...обиднейшая ошибка...
Да не в этом дело, думаю, - со всяким может случиться. Проблема в том, что когда происходит с одним из лидеров гонки - обидно вдвойне. Человек вроде бы был готов на хороший результат, но в протоколе будет намного ниже того места, на которое стрелял и бежал.
Чем Еремину лыжи намазали? Все ему на лыжне нереально много проиграли. Вьюхин +51 второй ход... я такого не помню
Чем Еремину лыжи намазали? Все ему на лыжне нереально много проиграли. Вьюхин +51 второй ход... я такого не помню
Не знаю, почему этого никто не заметил, но он где-то потерял полминуты на втором рубеже. Может мишень не сразу закрылась и круг побежал как Гараничев когда-то. Так бы первый был. Лыжи у Новосиба сегодня какие-то лютые были
Ну Халили мастер, конечно, хорош в этом сезоне.

Но Логинов все равно молодец, поборолся.
вот за кого надо было Юльке выходить, Шеллер - Гольцверт - как звучит, а?)
Карим сегодня был просто хорош. Отличная у него стабильность по сезону. Поварницын с Логиновым - молодцы. Как говорится, старые кони борозды не портят. Ерёмин вообще удивил, даже быстрее Вьюхина прошёл. Сегодня для них гонка точно удалась. Бажин хорош. Трасса сегодня была не для него, но отработал на совесть. Гольцберг, это вообще для меня сенсация. Да, наверное, как и для всех. Очень жаль Савелия Коновалова, ну как так-то. Тем более, что стрелял с нолями. Эдик Латыпов с Антоном Смольским разочаровали своей лёжкой, по три промаха это жесть. Ладно, увидим что будет завтра!
Карим сегодня был просто хорош. Отличная у него стабильность по сезону. Поварницын с Логиновым - молодцы. Как говорится, старые кони борозды не портят. Ерёмин вообще удивил, даже быстрее Вьюхина прошёл. Сегодня для них гонка точно удалась. Бажин хорош. Трасса сегодня была не для него, но отработал на совесть. Гольцберг, это вообще для меня сенсация. Да, наверное, как и для всех. Очень жаль Савелия Коновалова, ну как так-то. Тем более, что стрелял с нолями. Эдик Латыпов с Антоном Смольским разочаровали своей лёжкой, по три промаха это жесть. Ладно, увидим что будет завтра!
Исправляюсь, Гольцверт конечно!
Ого, Логинов с нулем 52 от Халили
Что творится то в нашем королевстве
Карима Халили с победой! Молодец!
