❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Анастасия Шевченко – 2-я, Халили – 3-я
Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России в Тюмени.
14 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошел женский спринт. Победу одержала Наталия Шевченко.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Женщины
Спринт
1. Наталия Шевченко – 20.04,6 (2)
2. Анастасия Шевченко – 9,3 (1)
3. Анастасия Халили – 11,9 (2)
4. Анна Сола (Беларусь) – 12,3 (1)
5. Анастасия Томшина – 15,4 (0)
6. Кира Дюжева – 16,8 (0)
7. Кристина Резцова – 17,8 (2)
8. Динара Смольская (Беларусь) – 25,4 (0)
9. Евгения Турикова – 33,1 (0)
10. Анастасия Зырянова – 35,1 (0)...
12. Юлия Коваленко – 40,9 (1)...
14. Светлана Миронова – 46,1 (1)...
18. Виктория Сливко – 58,7 (2)...
23. Ирина Казакевич – 1.15,7 (4)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
127 комментариев
У девчонок стрельба сегодня не идеальная. Но ходом порадовали. И Наташа и Настя Халили с двумя промахами в призах. Жаль на всех медалей не хватает. Кристина тоже заслуживала. Настя Шевченко с одним промахом стала второй. Аня Сола и Динара отстреляли нормально, но чувствовалось, что лыжи не идеально подготовлены. Думаю, что в преследовании будет по-другому. Ждём борьбу завтра!
у нас девченки 25-28 лет на пьедестале
вовсю подпирают 20-24-летние
у них фаворитки - 30-и летние, и молодежи даже в удаленной перспективе не видно
наши 30-и летние тоже никуда практически не попадают, ну кроме Крис
Порадовали очень Кира Дюжева и Настя Томшина.
Динара совсем померла на последнем круге, видно ещё и лыжи.