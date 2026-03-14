  • ❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Анастасия Шевченко – 2-я, Халили – 3-я
❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Анастасия Шевченко – 2-я, Халили – 3-я

Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России в Тюмени.

14 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошел женский спринт. Победу одержала Наталия Шевченко.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Женщины

Спринт

1. Наталия Шевченко – 20.04,6 (2)

2. Анастасия Шевченко – 9,3 (1)

3. Анастасия Халили – 11,9 (2)

4. Анна Сола (Беларусь) – 12,3 (1)

5. Анастасия Томшина – 15,4 (0)

6. Кира Дюжева – 16,8 (0)

7. Кристина Резцова – 17,8 (2)

8. Динара Смольская (Беларусь) – 25,4 (0)

9. Евгения Турикова – 33,1 (0)

10. Анастасия Зырянова – 35,1 (0)...

12. Юлия Коваленко – 40,9 (1)...

14. Светлана Миронова – 46,1 (1)...

18. Виктория Сливко – 58,7 (2)...

23. Ирина Казакевич – 1.15,7 (4)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Это СЧАСТЬЕ - смотреть биатлон без губерниева!!!
Как удивительно, вместо воплей и бреда от Губера, слушать комментарий гонки от Рыбьякова и Логинова. Это действительно приятный сюрприз.
У девчонок стрельба сегодня не идеальная. Но ходом порадовали. И Наташа и Настя Халили с двумя промахами в призах. Жаль на всех медалей не хватает. Кристина тоже заслуживала. Настя Шевченко с одним промахом стала второй. Аня Сола и Динара отстреляли нормально, но чувствовалось, что лыжи не идеально подготовлены. Думаю, что в преследовании будет по-другому. Ждём борьбу завтра!
Ответ Evgen Vynokurov
Биатлон сразу чище стал) жаль, что только до вторника
Ответ Nekit2002
Опять на митингах этот 🤡? 😆
Матч порадовал нас, не было сегодня термоядерного майонеза. Продолжайте в том духе.
удивительные результаты у белорусок, с такой стрельбой не смогли в призы попасть, в то время, как наши давали шансы, Наташа - королева лыжни!
Ответ starichok77
возраст
у нас девченки 25-28 лет на пьедестале
вовсю подпирают 20-24-летние
у них фаворитки - 30-и летние, и молодежи даже в удаленной перспективе не видно
наши 30-и летние тоже никуда практически не попадают, ну кроме Крис
Наташеньку с Победой! Довольна за неё.
Шевченки - огромные молодцы. Настюху Халили с медалькой, сегодня даже ногами опередила Резцову.
Порадовали очень Кира Дюжева и Настя Томшина.
Динара совсем померла на последнем круге, видно ещё и лыжи.
С победой Наташа Шевченко! Настя Шевченко с серебром, а Настя Халили - бронза! Жаль что не задалась гонка у Кристины Резцовой!
Кира бесплдобна: "Первый ноль! Первый ноль за 7 лет!! Точнее второй")))
Натаха Шевченко как ракета, умеет проходить последний круг, ногами - отлично!
За Настю Шевченко радостно
Рекомендуем