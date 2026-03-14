❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Анастасия Шевченко – 2-я, Халили – 3-я

14 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошел женский спринт. Победу одержала Наталия Шевченко.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Женщины

Спринт

1. Наталия Шевченко – 20.04,6 (2)

2. Анастасия Шевченко – 9,3 (1)

3. Анастасия Халили – 11,9 (2)

4. Анна Сола (Беларусь) – 12,3 (1)

5. Анастасия Томшина – 15,4 (0)

6. Кира Дюжева – 16,8 (0)

7. Кристина Резцова – 17,8 (2)

8. Динара Смольская (Беларусь) – 25,4 (0)

9. Евгения Турикова – 33,1 (0)

10. Анастасия Зырянова – 35,1 (0)...

12. Юлия Коваленко – 40,9 (1)...

14. Светлана Миронова – 46,1 (1)...

18. Виктория Сливко – 58,7 (2)...

23. Ирина Казакевич – 1.15,7 (4)

