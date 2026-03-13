Симон одержала 19-ю победу в карьере, у Виттоцци – 36-й подиум, у Жанмонно – 35-й
Французская биатлонистка Жюлия Симон одержала 19-ю победу в карьере.
Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Отепя.
Это 19-я победа в ее карьере. Всего у француженки 45 подиумов (19-13-13).
Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци. На ее счету 36 подиумов (10-13-13).
Третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно. Она поднялась на пьедестал в 35-й раз в карьере (15-11-9).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
