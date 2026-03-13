Симон одержала 19-ю победу в карьере, у Виттоцци – 36-й подиум, у Жанмонно – 35-й

Французская биатлонистка Жюлия Симон одержала 19-ю победу в карьере.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Отепя.

Это 19-я победа в ее карьере. Всего у француженки 45 подиумов (19-13-13).

Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци. На ее счету 36 подиумов (10-13-13).

Третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно. Она поднялась на пьедестал в 35-й раз в карьере (15-11-9).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 0,3 секунды, Симон – 11,6
вчера, 15:36
❄️ Кубок мира. Спринт. Симон победила в спринте, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я
вчера, 15:16
Кубок мира. Сестры Оберг, Юхансен и Жук были быстрейшими на этапах эстафеты, у Швеции – лучший общий ход, у Франции – скоростельность
8 марта, 14:13
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Смешанная эстафета. Ботн и Тандревольд выступят за Норвегию, Фабьен Клод и Брезаз-Буше – за Францию, Понсилуома и Эльвира Оберг – за Швецию
сегодня, 20:12
Кубок мира. Лагрейд и Кноттен, Жаклен и Бене, Самуэльссон и Ханна Оберг, Хофер и Виттоцци пробегут сингл-микст
сегодня, 19:52
Чемпионат России. Гонка преследования. Халили стартует первым, Еремин – 2-м, Поварницын – 3-м, Логинов – 5-м, Бажин – 6-м, Латыпов – 14-м
сегодня, 19:00
Чемпионат России. Гонка преследования. Наталия Шевченко убежит первой, Анастасия Шевченко – 2-й, Халили – 3-й, Резцова – 7-й, Смольская – 8-й
сегодня, 18:35
Лагрейд о последней стрельбе в пасьюте: «Знал, что могу позволить себе два промаха. Я допустил только один, так что это была легкая победа»
сегодня, 17:14
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 16:07
Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, у Минккинен – лучшее время пасьюта
сегодня, 15:53
Виттоцци одержала 11-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 9-й подиум, у Жанмонно – 36-й
сегодня, 15:49
❄️ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Жанмонно – 3-я
сегодня, 15:34
Лагрейд побил рекорд Бьорндалена по отрыву от второго места в гонке преследования
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
сегодня, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
сегодня, 14:08
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 марта, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Рекомендуем