Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 0,3 секунды, Симон – 11,6
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Отепя.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19.40,2
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 0,3
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 5,3
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 7,2
5. Осеан Мишлон (Франция) – 11,5
6. Жюлия Симон (Франция) – 11,6
7. Ханна Оберг (Швеция) – 12,0
8. Лу Жанмонно (Франция) – 14,7
9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 16,7
10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 19,7
Скорострельность
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 42,8 (2)
2. Жюлия Симон (Франция) – 43,9 (0)
3. Алена Городна (Украина) – 46,7 (2)
4. Ребекка Пасслер (Италия) – 48,4 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 49,8 (0)
6-7. Эми Басерга (Швейцария) – 50,8 (3)
6-7. Камила Жук (Польша) – 50,8 (2)...
60. Лу Жанмонно (Франция) – 1.01,6 (0)