Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 0,3 секунды, Симон – 11,6

Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в спринте на Кубке мира в Отепя.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Отепя. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Женщины Спринт Лыжный ход 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19.40,2 2. Эльвира Оберг (Швеция) – 0,3 3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 5,3 4. Лиза Виттоцци (Италия) – 7,2 5. Осеан Мишлон (Франция) – 11,5 6. Жюлия Симон (Франция) – 11,6 7. Ханна Оберг (Швеция) – 12,0 8. Лу Жанмонно (Франция) – 14,7 9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 16,7 10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 19,7 Скорострельность 1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 42,8 (2) 2. Жюлия Симон (Франция) – 43,9 (0) 3. Алена Городна (Украина) – 46,7 (2) 4. Ребекка Пасслер (Италия) – 48,4 (1) 5. Лиза Виттоцци (Италия) – 49,8 (0) 6-7. Эми Басерга (Швейцария) – 50,8 (3) 6-7. Камила Жук (Польша) – 50,8 (2)... 60. Лу Жанмонно (Франция) – 1.01,6 (0)