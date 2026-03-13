  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 0,3 секунды, Симон – 11,6
1

Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в спринте на Кубке мира в Отепя.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Отепя.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19.40,2

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 0,3

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 5,3

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 7,2

5. Осеан Мишлон (Франция) – 11,5

6. Жюлия Симон (Франция) – 11,6

7. Ханна Оберг (Швеция) – 12,0

8. Лу Жанмонно (Франция) – 14,7

9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 16,7

10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 19,7

Скорострельность

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 42,8 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 43,9 (0)

3. Алена Городна (Украина) – 46,7 (2)

4. Ребекка Пасслер (Италия) – 48,4 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 49,8 (0)

6-7. Эми Басерга (Швейцария) – 50,8 (3)

6-7. Камила Жук (Польша) – 50,8 (2)...

60. Лу Жанмонно (Франция) – 1.01,6 (0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс''
logoЖюстин Брезаз-Буше
Отепя
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
спринт (жен)
logoКаролине Кноттен
logoЖюлия Симон
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Швеции жен
logoсборная Норвегии жен
logoОсеан Мишлон
logoсборная Германии жен
logoЛу Жанмонно
logoЮлия Таннхаймер
logoЛиза Виттоцци
logoЭльвира Оберг
logoсборная Италии жен
logoХанна Оберг
logoЛена Хекки-Гросс
logoКамила Жук
logoсборная Украины жен
logoсборная Польши жен
logoРебекка Пасслер
logoАлена Городна
logoЭми Басерга
logoсборная Швейцарии жен
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
У Жюли и Лизы сегодня практически равные показатели, что ходом, что в скорости стрельбы. Жюли повезло чуть больше со стартовым номером. Её вели по результату.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
