Антон Шипулин поучаствовал в подготовке «Воздушной Олимпиады».

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин принял участие в подготовке «Воздушной Олимпиады».

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«17 февраля 2026 года при поддержке Олимпийского комитета России и Союза биатлонистов России в подмосковном небе был реализован беспрецедентный проект. Впервые в мировой истории элементы биатлона были продемонстрированы на высоте 1700 метров — на специально сконструированной платформе, подвешенной к воздушному шару.

Идея этого экстремального рекорда принадлежит Сергею Бойцову, а в его реализации также приняла участие экстремалка из Бразилии Кэрол Шафаузер.

Проект проходил в сложнейших погодных условиях при температуре воздуха -20°C. Для достижения поставленной цели была создана уникальная мобильная платформа, а в работе было задействована команда из более чем 100 человек.

Особую роль в подготовке спортивной части мероприятия сыграл чемпион мира по биатлону Антон Шипулин . Благодаря его участию члены международной команды смогли уверенно выполнять стрелковые упражнения на нестабильной поверхности на высоте.

Одновременно с элементами биатлона в рамках проекта в небе были показаны элементы керлинга, что сделало его еще и мультиспортивным», – говорится в сообщении пресс-службы.

