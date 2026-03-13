Фото
19

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин принял участие в подготовке «Воздушной Олимпиады».

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. 

«17 февраля 2026 года при поддержке Олимпийского комитета России и Союза биатлонистов России в подмосковном небе был реализован беспрецедентный проект. Впервые в мировой истории элементы биатлона были продемонстрированы на высоте 1700 метров — на специально сконструированной платформе, подвешенной к воздушному шару.

Идея этого экстремального рекорда принадлежит Сергею Бойцову, а в его реализации также приняла участие экстремалка из Бразилии Кэрол Шафаузер.

Проект проходил в сложнейших погодных условиях при температуре воздуха -20°C. Для достижения поставленной цели была создана уникальная мобильная платформа, а в работе было задействована команда из более чем 100 человек.

Особую роль в подготовке спортивной части мероприятия сыграл чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Благодаря его участию члены международной команды смогли уверенно выполнять стрелковые упражнения на нестабильной поверхности на высоте.

Одновременно с элементами биатлона в рамках проекта в небе были показаны элементы керлинга, что сделало его еще и мультиспортивным», – говорится в сообщении пресс-службы.

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
logoСоюз биатлонистов России
logoАнтон Шипулин
logoсборная России
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем все это надо было?Если только ради отпуска,как в анекдоте.
Военная часть… Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый:
— Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
— Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение, и пойдешь в отпуск!
— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо!
— Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
— Давай рацпредложение…
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
— Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
— Давай рацпредложение…
— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
— Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
— Давай рацпредложение…
— Не знаю.
— Ну-у-у-у… Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит «репу морщит».
И тут подходит к нему этот солдат. С этой двойной вилокосой в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта:
- Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!
— Да-а…
— И рацпредложение не можете придумать?!
— Да-а…
— ФАРУ МНЕ НА ЛОБ, БЛИНЬ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
Очередной свадебный генерал 🤬
Антоша, во что же ты превратился? В того, что рифмуется?
Ключевое слово здесь " впервые в мировой истории" , а это как в известном фильме : Казимир Алмазов - это афиша, это публика , это касса...
Команду "воздух!" давал?
Какой-то муйнëй занимаются
Танковый биатлон уже был. Теперь будет воздушный. С китайцами и американцами будут соревноваться. Следующий на очереди водный биатлон на крейсерах и авианосцах. Потом на подводных лодках. Такими темпами это будут следующими олимпийскими дисциплинами. Только МОКу не говорите, а то и правда добавят на олимпиаду.
В Пиратов бы ещё поиграли , патроны бы для этого солью зарядив !!
Надувной Антон?
Резиновое изделие номер два. Надувать тоже можно.
Антоха Шарташский что там делал, что "Благодаря его участию члены международной команды смогли уверенно выполнять стрелковые упражнения на нестабильной поверхности на высоте."?!
За жопу придерживал для устойчивости.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Смешанная эстафета. Ботн и Тандревольд выступят за Норвегию, Фабьен Клод и Брезаз-Буше – за Францию, Понсилуома и Эльвира Оберг – за Швецию
42 минуты назад
Кубок мира. Лагрейд и Кноттен, Жаклен и Бене, Самуэльссон и Ханна Оберг, Хофер и Виттоцци пробегут сингл-микст
сегодня, 19:52
Чемпионат России. Гонка преследования. Халили стартует первым, Еремин – 2-м, Поварницын – 3-м, Логинов – 5-м, Бажин – 6-м, Латыпов – 14-м
сегодня, 19:00
Чемпионат России. Гонка преследования. Наталия Шевченко убежит первой, Анастасия Шевченко – 2-й, Халили – 3-й, Резцова – 7-й, Смольская – 8-й
сегодня, 18:35
Лагрейд о последней стрельбе в пасьюте: «Знал, что могу позволить себе два промаха. Я допустил только один, так что это была легкая победа»
сегодня, 17:14
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 16:07
Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, у Минккинен – лучшее время пасьюта
сегодня, 15:53
Виттоцци одержала 11-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 9-й подиум, у Жанмонно – 36-й
сегодня, 15:49
❄️ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Жанмонно – 3-я
сегодня, 15:34
Лагрейд побил рекорд Бьорндалена по отрыву от второго места в гонке преследования
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
сегодня, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
сегодня, 14:08
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 марта, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Рекомендуем