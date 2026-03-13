❄️ Кубок мира. Спринт. Симон победила в спринте, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Отепя.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Спринт, женщины

1. Жюлия Симон (Франция) – 21.29,5 (0)

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 2,9 (0)

3. Лу Жанмонно (Франция) – 22,9 (0)

4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 24,6 (0)

5. Осеан Мишлон (Франция) – 39,0 (1)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 46,4 (1)

7. Тереза Воборникова (Чехия) – 54,5 (0)

8. Эльвира Оберг (Швеция) – 54,7 (2)

9. Эстере Вольфа (Латвия) – 1.07,5 (0)

10. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.09,0 (0)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
53 комментария
Посмотрел 2 спринта мужской и женский
По результатам наверное поздно говорить
Хотелось бы сказать,что телевизионщики Эстонии это конечно такой себе уровень, чё попало снимают
Ну и стрельба Симон и Витоцци это искусство
Саймон мощь!! Какой же характер у девахи. Просто огонь!
глядя на сборную франции только у меня возникает вопрос что они едят во всех смыслах этого слова?
Думаю, да. Только у тебя)
Лу взяла малый глобус по спринтерским гонкам. 5 МХГ в карьере, больше всех, среди действующих
даже у Симон, которая довольно давно бегает, меньше? ого.
Да, у нее только 2 МХГ
очень важная бронза для лу, чтобы не дай бог совсем не расклеиться, этот большой глобус нельзя упустить, в третий раз, удар по психологии был бы ужасным
Она не упустит, там дрова в соперниках. Она может Норвегию хоть полностью пропустить.
КАКОЙ ФИНИШ ОТ ЖАНМОННО
Да там Хеттих рванула после рубежа, а на финише сдохла
канадка Руссо зачем-то сломала сивидату: по ее данным Руссо привозит всем после второй стрельбы почти 7 минут
Фохт мощно стойку стреляла, могла бы 2 круга отмотать, пока нули выцеливала
Любит она кимарнуть на рубеже, да и в целом никуда не торопится
чё-то Фойгт прямо поломалась, не первый раз уже такая фигня происходит с ней
реально два штрафкруга пробежать можно было за это время же.
Француженки сегодня хороши. Но особенно рад за Лизу Витоцци. Чуток не сумела отыграть отставание от Жюли. Жаль, что эти горячие эстонские парни пропустили момент её финиша. Ну, кто б этому удивлялся.
А вот стрельба сестричек сегодня удивила, конечно. Ждал совсем другого результата.
Чей финиш пропустили? И Симон и Витоцци на финише показали
Я смотрел на Евроспорте. Режиссёры проспали финиш Витоцци. Показали уже после пересечения
и все-таки уверенная победа Симон сегодня
