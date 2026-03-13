❄️ Кубок мира. Спринт. Симон победила в спринте, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Отепя.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Спринт, женщины
1. Жюлия Симон (Франция) – 21.29,5 (0)
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 2,9 (0)
3. Лу Жанмонно (Франция) – 22,9 (0)
4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 24,6 (0)
5. Осеан Мишлон (Франция) – 39,0 (1)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 46,4 (1)
7. Тереза Воборникова (Чехия) – 54,5 (0)
8. Эльвира Оберг (Швеция) – 54,7 (2)
9. Эстере Вольфа (Латвия) – 1.07,5 (0)
10. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.09,0 (0)
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
По результатам наверное поздно говорить
Хотелось бы сказать,что телевизионщики Эстонии это конечно такой себе уровень, чё попало снимают
Ну и стрельба Симон и Витоцци это искусство
реально два штрафкруга пробежать можно было за это время же.
А вот стрельба сестричек сегодня удивила, конечно. Ждал совсем другого результата.