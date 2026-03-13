❄️ Кубок мира. Спринт. Симон победила в спринте, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Отепя. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Спринт, женщины 1. Жюлия Симон (Франция) – 21.29,5 (0) 2. Лиза Виттоцци (Италия) – 2,9 (0) 3. Лу Жанмонно (Франция) – 22,9 (0) 4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 24,6 (0) 5. Осеан Мишлон (Франция) – 39,0 (1) 6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 46,4 (1) 7. Тереза Воборникова (Чехия) – 54,5 (0) 8. Эльвира Оберг (Швеция) – 54,7 (2) 9. Эстере Вольфа (Латвия) – 1.07,5 (0) 10. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.09,0 (0)