7

Муж Марте Ульсбю-Ройселанн перенес операцию по поводу рака яичка

Тренер женской сборной Германии по биатлону Сверре Ульсбю-Ройселанн, супруг трехкратной олимпийской чемпионки Марте Ульсбю-Ройселанн, перенес операцию по поводу рака яичка.

«Дни после Олимпиады сложились совсем не так, как я себе представлял.

План был прост: неделя дома с семьей, немного покоя и времени после напряженного периода. Вместо этого я получил известие, которое перевернуло все мои планы с ног на голову – у меня диагностировали рак яичка. Самая страшная новость в моей жизни!

К счастью, у нас фантастическая система здравоохранения, поэтому вскоре после этого мне назначили операцию. Операция прошла очень хорошо, и нет никаких признаков распространения.

Теперь я с нетерпением жду возвращения в команду! Немного уменьшился в размерах, но готов к работе.

И всем: проходите обследование. Если обнаружить на ранней стадии, прогноз очень хороший», – написал Сверре Ульсбю-Ройселанн.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Сверре Ульсбю-Ройселанна
logoсборная Германии жен
Сверре Ройселанн
logoМарте Ульсбю-Ройселанн
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорейшего выздоровления. Пусть все будет благополучно 👍.
и попросил сообщить об этом всем на спортсе?
Желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй сборной!
В прошлом сезоне Сверре часто показывали во время стрельбы Пройс - был очень позитивный, а вот в этом сезоне немки его особо не радуют и в в перспективе их надежды довольно призрачны
Ответ Balysh
Так конечно, у него больное ....
Новости, которые мы заслужили 💯
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
сегодня, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
вчера, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Рекомендуем