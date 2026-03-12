Муж Марте Ульсбю-Ройселанн перенес операцию по поводу рака яичка.

Тренер женской сборной Германии по биатлону Сверре Ульсбю-Ройселанн, супруг трехкратной олимпийской чемпионки Марте Ульсбю-Ройселанн, перенес операцию по поводу рака яичка.

«Дни после Олимпиады сложились совсем не так, как я себе представлял.

План был прост: неделя дома с семьей, немного покоя и времени после напряженного периода. Вместо этого я получил известие, которое перевернуло все мои планы с ног на голову – у меня диагностировали рак яичка. Самая страшная новость в моей жизни!

К счастью, у нас фантастическая система здравоохранения, поэтому вскоре после этого мне назначили операцию. Операция прошла очень хорошо, и нет никаких признаков распространения.

Теперь я с нетерпением жду возвращения в команду! Немного уменьшился в размерах, но готов к работе.

И всем: проходите обследование. Если обнаружить на ранней стадии, прогноз очень хороший», – написал Сверре Ульсбю-Ройселанн.