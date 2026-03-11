Тихонов об отказе немцев фотографироваться с россиянами: «Им надо преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма»
Тихонов оценил отказ немцев от фото с российскими паралимпийцами в Милане.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об отказе немецких спортсменов фотографироваться с российскими паралимпийцами в Милане-2026.
Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии.
«Я придерживаюсь очень жестких правил по жизни, посоветовал бы им почитать литературу о войне 1941-1945 гг. и чем все закончилось. Россия была и остается державой-победителем.
А им об этом надо почитать, посмотреть, не возмущаться, а преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма. Если они начали по новой, то по новой будут иметь неприятности», – рассказал Тихонов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Да, выпустили из объятий, теперь снова обнять придётся. нация без памяти.
Да, выпустили из объятий, теперь снова обнять придётся. нация без памяти.
обнималка у тебя выросла?
Да союзники победили фашистский лагерь, еще И.В.Сталин говорил М. Кремль , зима 1942 г. , прием "...прошу поднять бокалы и выпить за него друга №1 США ......, если бы не они нас бы уже не было ..., а потому..." это Сталин, а не Тихонов.
Избавили от фашизма и повесили сталинизм.
