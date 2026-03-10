  • Спортс
«Я получил удовольствие, а это самое главное». Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру.

Двукратный чемпион мира по биатлону француз Антонин Гигонна объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 34 лет.

Последнюю гонку он пробежал на этапе Кубка IBU в Лейк-Плэсиде, где занял 5-е место в большом масс-старте.

«У меня по-прежнему есть страсть к соревнованиям, и я мог бы продолжать еще долго. Но чтобы оставаться в команде, нужен невероятный уровень. Мне уже не под силу выполнять необходимую подготовку. Так что на этом все заканчивается.

Конечно, хотелось бы попрощаться с Кубком мира, ведь именно там было интереснее всего. Стефан Бутье (спортивный директор сборной Франции) сказал мне, что я должен выиграть общий зачет Кубка IBU, чтобы поехать на последний этап КМ, иначе приоритет отдадут Гаэтану Патюрелю и Дамьену Леве (Патюрель победил в тотале Кубка IBU, Леве стал вторым, Гигонна третьим – Спортс’’), впервые дав им возможность выступить – в Осло.

У меня были уникальные 10 лет. Я получил удовольствие, а это самое главное», – сказал Гигонна в эфире L’Equipe.

Гигонна побеждал на чемпионатах мира в 2021 и 2023 годах в сингл-миксте и мужской эстафете соответственно, брал серебро в 2019-м в масс-старте. Также на его счету четыре медали чемпионатов Европы: золото в спринте (2024), серебро в смешанной эстафете (2024), бронзовые награды в гонке преследования (2024) и в спринте (2015).

В карьере на Кубке мира француз шесть раз попадал на подиум в личных гонках. Однако в нынешнем сезоне он большую часть времени соревновался на Кубке IBU.

В любой сборной, кроме Франции и Норвегии, бегал бы много лет в основе без всяких IBU. Но тут у него было мало шансов, поэтому звезда быстро закатилась.
Красавец.Коротко и ясно
Гигонна не повезло попасть в одно из самых мощных поколений, если не самое мощное поколение французов.
ну а если есть страсть к соревнованиям, чего заканчивать, мог бы сейчас перейти в Бельгию, раз и бегать еще хочет и сами французы не против
хорошая карьера, 2 золота ЧМ не шутка для спортсмена среднего класса и в условиях острой конкуренции во фр. сборной.
парень с окладистой бородой, таким и запомнится, но надо же давать и дорогу молодым, и кто знает, может за Румынию, или Корею захочет продолжить...
Могли бы и в финальную эстафету в Лэйк-Плэсиде человека поставить.
Правильно поступил, лучше вовремя уйти.....
Пора, счастливого пути в новую жизнь.
Не знал, что такой разговор с "биатлонным боссом" состоялся. Со стороны Бутье это порядочное свинство - не предоставить Антонену возможности попрощаться с Кубком мира, где он несколько сезонов приносил сборной огромную пользу, будучи незаменимым звеном в эстафетном квартете.
Выставлять в качестве непременного условия выигрыш общего зачета Кубка IBU - значит требовать практически невозможного в нынешних условиях. У Патюреля никто не отнимает право на дополнительный "приз", но можно было бы попросить того же Эмильена Клода, который далеко не блещет результатами, уступить место на последнем этапе старшему товарищу.
Вообще строго формальный подход Бутье к вопросам ротации в сборных порой сильно вредит спортсменам, а особенно спортсменкам. Так, Пола Боте и Софи Шово были в этом сезоне призваны на этапы КМ, но фактически у них был только один шанс в одной гонке, которым они, к сожалению, не сумели воспользоваться: Пола проскочила мимо пасьюта, а Софи заведомо не могла принять участие в масс-старте. Так не лучше ли было, имея в виду масс-старт, вызвать в Контиолахти Ришар, проходящую по рейтингу, а для Шово, как и для Боте, присмотреть этапы с несколькими шансами?
Помимо "спортивного принципа" нужно учитывать и факторы дополнительного психологического давления, когда у спортсмена нет права на ошибку, но Бутье уже много лет к таким вопросам безучастен.
