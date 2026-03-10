«Я получил удовольствие, а это самое главное». Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру.

Двукратный чемпион мира по биатлону француз Антонин Гигонна объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 34 лет.

Последнюю гонку он пробежал на этапе Кубка IBU в Лейк-Плэсиде, где занял 5-е место в большом масс-старте.

«У меня по-прежнему есть страсть к соревнованиям, и я мог бы продолжать еще долго. Но чтобы оставаться в команде, нужен невероятный уровень. Мне уже не под силу выполнять необходимую подготовку. Так что на этом все заканчивается.

Конечно, хотелось бы попрощаться с Кубком мира, ведь именно там было интереснее всего. Стефан Бутье (спортивный директор сборной Франции) сказал мне, что я должен выиграть общий зачет Кубка IBU, чтобы поехать на последний этап КМ, иначе приоритет отдадут Гаэтану Патюрелю и Дамьену Леве (Патюрель победил в тотале Кубка IBU, Леве стал вторым, Гигонна третьим – Спортс’’), впервые дав им возможность выступить – в Осло.

У меня были уникальные 10 лет. Я получил удовольствие, а это самое главное», – сказал Гигонна в эфире L’Equipe.

Гигонна побеждал на чемпионатах мира в 2021 и 2023 годах в сингл-миксте и мужской эстафете соответственно, брал серебро в 2019-м в масс-старте. Также на его счету четыре медали чемпионатов Европы: золото в спринте (2024), серебро в смешанной эстафете (2024), бронзовые награды в гонке преследования (2024) и в спринте (2015).

В карьере на Кубке мира француз шесть раз попадал на подиум в личных гонках. Однако в нынешнем сезоне он большую часть времени соревновался на Кубке IBU.