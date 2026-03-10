«Я получил удовольствие, а это самое главное». Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру
Двукратный чемпион мира по биатлону француз Антонин Гигонна объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 34 лет.
Последнюю гонку он пробежал на этапе Кубка IBU в Лейк-Плэсиде, где занял 5-е место в большом масс-старте.
«У меня по-прежнему есть страсть к соревнованиям, и я мог бы продолжать еще долго. Но чтобы оставаться в команде, нужен невероятный уровень. Мне уже не под силу выполнять необходимую подготовку. Так что на этом все заканчивается.
Конечно, хотелось бы попрощаться с Кубком мира, ведь именно там было интереснее всего. Стефан Бутье (спортивный директор сборной Франции) сказал мне, что я должен выиграть общий зачет Кубка IBU, чтобы поехать на последний этап КМ, иначе приоритет отдадут Гаэтану Патюрелю и Дамьену Леве (Патюрель победил в тотале Кубка IBU, Леве стал вторым, Гигонна третьим – Спортс’’), впервые дав им возможность выступить – в Осло.
У меня были уникальные 10 лет. Я получил удовольствие, а это самое главное», – сказал Гигонна в эфире L’Equipe.
Гигонна побеждал на чемпионатах мира в 2021 и 2023 годах в сингл-миксте и мужской эстафете соответственно, брал серебро в 2019-м в масс-старте. Также на его счету четыре медали чемпионатов Европы: золото в спринте (2024), серебро в смешанной эстафете (2024), бронзовые награды в гонке преследования (2024) и в спринте (2015).
В карьере на Кубке мира француз шесть раз попадал на подиум в личных гонках. Однако в нынешнем сезоне он большую часть времени соревновался на Кубке IBU.
ну а если есть страсть к соревнованиям, чего заканчивать, мог бы сейчас перейти в Бельгию, раз и бегать еще хочет и сами французы не против
Выставлять в качестве непременного условия выигрыш общего зачета Кубка IBU - значит требовать практически невозможного в нынешних условиях. У Патюреля никто не отнимает право на дополнительный "приз", но можно было бы попросить того же Эмильена Клода, который далеко не блещет результатами, уступить место на последнем этапе старшему товарищу.
Помимо "спортивного принципа" нужно учитывать и факторы дополнительного психологического давления, когда у спортсмена нет права на ошибку, но Бутье уже много лет к таким вопросам безучастен.