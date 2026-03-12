3

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени.

С 14 по 22 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Расписание трансляций

14 марта, суббота

10:00 – спринт, женщины

12:30 – спринт, мужчины

15 марта, воскресенье

10:00 – гонка преследования, женщины

12:30 – гонка преследования, мужчины

17 марта, вторник

10:00 – суперспринт, квалификация у мужчин и женщин

12:00 – суперспринт, финалы у мужчин и женщин

19 марта, четверг

11:00 – смешанная эстафета

21 марта, суббота

10:00 – масс-старт, мужчины

12:30 – эстафета, женщины

22 марта, воскресенье

9:00 – эстафета, мужчины

11:45 – масс-старт, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
расписание турниров
чемпионат России
телевидение
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
надеюсь, снег там ещё в достатке
Ответ starichok77
надеюсь, снег там ещё в достатке
Тюмень, это практически рядом с Екатеринбургом. Нынче снега навалило, как никогда в нашей ’епархии’. Не может быть проблем со снегом там.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Спринт. Дале стартует 42-м, Кристиансен – 46-м, Ботн – 48-м, Фийон-Майе – 50-м, Жаклен – 52-м, Перро – 54-м, Самуэльссон – 66-м, Лагрейд – 68-м
4 минуты назад
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя
4 минуты назад
Тихонов об отказе немцев фотографироваться с россиянами: «Им надо преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма»
вчера, 11:11
Кинк, Таннхаймер, Фойгт, Наврат, Хорн, Пфунд вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Отепя
10 марта, 18:29
«Я получил удовольствие, а это самое главное». Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру
10 марта, 07:00
Стурла Лагрейд: «Я набрал форму к Олимпийским играм и сумел ее удержать. Надеюсь, этого запаса хватит до конца сезона»
8 марта, 18:27
Эрик Перро: «Я развлекался: то выходил вперед, то держался сзади. Я действительно кайфовал, но на последнем выстреле заигрался»
8 марта, 18:20
Кубок мира. Общий зачет. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
8 марта, 16:52
Кубок мира. Ботн показал лучший лыжный ход в масс-старте, Лагрейд уступил 29 секунд, Жаклен – быстрейший в стрельбе
8 марта, 16:43
Лагрейд одержал 17-ю победу на Кубке мира в карьере, у Перро 18-й подиум, у Кристиансена – 30-й
8 марта, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
8 марта, 14:33
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
7 марта, 16:42
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем