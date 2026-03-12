Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени.
С 14 по 22 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Расписание трансляций
14 марта, суббота
10:00 – спринт, женщины
12:30 – спринт, мужчины
15 марта, воскресенье
10:00 – гонка преследования, женщины
12:30 – гонка преследования, мужчины
17 марта, вторник
10:00 – суперспринт, квалификация у мужчин и женщин
12:00 – суперспринт, финалы у мужчин и женщин
19 марта, четверг
11:00 – смешанная эстафета
21 марта, суббота
10:00 – масс-старт, мужчины
12:30 – эстафета, женщины
22 марта, воскресенье
9:00 – эстафета, мужчины
11:45 – масс-старт, женщины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
надеюсь, снег там ещё в достатке
надеюсь, снег там ещё в достатке
Тюмень, это практически рядом с Екатеринбургом. Нынче снега навалило, как никогда в нашей ’епархии’. Не может быть проблем со снегом там.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем