Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Тюмени.

С 14 по 22 марта в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Расписание трансляций

14 марта, суббота

10:00 – спринт, женщины

12:30 – спринт, мужчины

15 марта, воскресенье

10:00 – гонка преследования, женщины

12:30 – гонка преследования, мужчины

17 марта, вторник

10:00 – суперспринт, квалификация у мужчин и женщин

12:00 – суперспринт, финалы у мужчин и женщин

19 марта, четверг

11:00 – смешанная эстафета

21 марта, суббота

10:00 – масс-старт, мужчины

12:30 – эстафета, женщины

22 марта, воскресенье

9:00 – эстафета, мужчины

11:45 – масс-старт, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».