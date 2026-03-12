Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя
Расписание трансляций 8-го этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя.
С 12 по 15 марта в эстонском Отепя пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Расписание гонок
12 марта, четверг
17:15 – спринт, мужчины
13 марта, пятница
17:15 – спринт, женщины
14 марта, суббота
15:30 – гонка преследования, мужчины
18:00 – гонка преследования, женщины
15 марта, воскресенье
14:35 – сингл-микст
16:40 – смешанная эстафета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko.
