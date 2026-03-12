1

Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя

Расписание трансляций 8-го этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя.

С 12 по 15 марта в эстонском Отепя пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Расписание гонок

12 марта, четверг

17:15 – спринт, мужчины

13 марта, пятница

17:15 – спринт, женщины

14 марта, суббота

15:30 – гонка преследования, мужчины

18:00 – гонка преследования, женщины

15 марта, воскресенье

14:35 – сингл-микст

16:40 – смешанная эстафета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko. 

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Отепя
logoКубок мира по биатлону
расписание турниров
1 комментарий
Это будут водные лыжи
