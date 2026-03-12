Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя

Расписание трансляций 8-го этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя.

С 12 по 15 марта в эстонском Отепя пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Расписание гонок 12 марта, четверг 17:15 – спринт, мужчины 13 марта, пятница 17:15 – спринт, женщины 14 марта, суббота 15:30 – гонка преследования, мужчины 18:00 – гонка преследования, женщины 15 марта, воскресенье 14:35 – сингл-микст 16:40 – смешанная эстафета ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko. Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло