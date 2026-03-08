Немецкие биатлонистки заняли 16-е место в эстафете на Кубке мира – это худший результат в истории команды

Немецкие биатлонистки показали худший в истории команды результат в эстафете.

Сборная Германии по биатлону показала свой худший в истории результат в женских эстафетах на Кубке мира.

Сегодня Марлен Фихтнер, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт заняли 16-е место из 20 на этапе в Контиолахти. Они зашли на один штрафной круг, использовали 12 дополнительных патронов и проиграли в общей сложности 6 минут 35 секунд победителям гонки – шведкам.

Во время эстафеты Германия получила двухминутный штраф из-за того, что Фихтнер не использовала дополнительный патрон на одном из рубежей.

Без штрафных минут немки заняли бы 14-е место. Как отмечает Sportschau, это также стало бы антирекордом.