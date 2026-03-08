  • Спортс
Немецкие биатлонистки заняли 16-е место в эстафете на Кубке мира – это худший результат в истории команды

Немецкие биатлонистки показали худший в истории команды результат в эстафете.

Сборная Германии по биатлону показала свой худший в истории результат в женских эстафетах на Кубке мира.

Сегодня Марлен Фихтнер, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт заняли 16-е место из 20 на этапе в Контиолахти. Они зашли на один штрафной круг, использовали 12 дополнительных патронов и проиграли в общей сложности 6 минут 35 секунд победителям гонки – шведкам.

Во время эстафеты Германия получила двухминутный штраф из-за того, что Фихтнер не использовала дополнительный патрон на одном из рубежей.

Без штрафных минут немки заняли бы 14-е место. Как отмечает Sportschau, это также стало бы антирекордом.

Биатлон не смотрю уже лет 15, но имена Магдалена Нойнер, Катя Вильхельм, Мартина Глагов, Уши Дизель, Катрин Апель, Андреа Хенкель до сих пор зачем-то помню)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Лауру Дальмайер можно еще вспомнить из очень сильных. Жаль её очень.
Ответ Алексaндр Молодкин
Если их сейчас с кровати поднять , то они не хуже пробежали бы эстафету)
Кати Вильхельм, Уши Дизель, Магдалена Нойнер, Андреа Хенкель и многие другие с недоумением наблюдают за биатлонными успехами Бундестим
Ответ MisterApple
Почему в недоумении? Они то точно знают, что происходит.
Ответ Vfccfutn
Почему в недоумении? Они то точно знают, что происходит.
хулиганы бункера лишили!
Зная про штрафные минуты и результат после первого этапа, было бы смешно, если на оставшихся трех ко то рвал жилы.
Позоряны позорные..😬
Ответ Cube Litening C:68X
Позоряны позорные..😬
Полный капут 😥
Ответ Cube Litening C:68X
Позоряны позорные..😬
Фойгт наградить, трёх лишить премии
И главное, что в целом уровень биатлонисток неплохой. Просто тренерский штаб работу провалил.
Увы, немецкий биатлон переживает не лучшие времена
Ничего страшного. Можно еще хуже выступить, например чтобы сняли как круговых. Почему Гротиан не ставят в эстафету? У Фихтнер в эстафете с головой проблемы, то дисква за не соблюдение правил на стрельбище (золото КМ взяли тогда), теперь дополнительный патрон не отстреляла, хотя здесь только хуже сделала, можно было и не штрафовать. Можно еще по чужим мишеням палить, ну или перепутать лежку со стойкой, есть пространство для маневра
А были бы 17-е, если Россия участвовала💪
Дежавю российской сборной 10 лет назад
Ответ OnlyDendy
Дежавю российской сборной 10 лет назад
Которую как известно сняли с допинга...С чего снялись брунхильды...
Ну худший и худший, чего бубнить-то...
