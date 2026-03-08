WADA возобновило процесс против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) возобновило процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS ) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы готовимся к слушаниям, наша позиция давно сформулирована: мы не согласны с тем, что несоответствие текстов федерального Закона о спорте и Всемирного антидопингового кодекса – это критическое замечание к РУСАДА.

Но все же мы сделали все, что было в наших силах, для того чтобы гармонизировать положения. Ориентировочно слушания состоятся в июле», – сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

По информации ТАСС, 16 февраля комитет Госдумы по физической культуре и спорту принял решение перенести слушания во втором чтении антидопинговых поправок в Законе о спорте РФ на более поздний срок из-за необходимости более детальной проработки предлагаемых изменений.