4

WADA возобновило процесс против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде

WADA возобновило процесс против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возобновило процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы готовимся к слушаниям, наша позиция давно сформулирована: мы не согласны с тем, что несоответствие текстов федерального Закона о спорте и Всемирного антидопингового кодекса – это критическое замечание к РУСАДА.

Но все же мы сделали все, что было в наших силах, для того чтобы гармонизировать положения. Ориентировочно слушания состоятся в июле», – сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

По информации ТАСС, 16 февраля комитет Госдумы по физической культуре и спорту принял решение перенести слушания во втором чтении антидопинговых поправок в Законе о спорте РФ на более поздний срок из-за необходимости более детальной проработки предлагаемых изменений.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoРУСАДА
Вероника Логинова
logoWADA
logoдопинг
logoCAS
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Новость через задницу.
Суд возобновил процесс, что ранее был приостановлен для внесения поправок в законодательство.
Но депутаты ГосДумы хрен на это положили и отложили рассмотрение закона. Результат - в WADA устали ждать и ходатайство о возобновлении процесса удолетворено
С ума сойти. У нас даже поправки в уголовное законодательство за один день сразу три чтения проходят, а здесь надо тянуть кота за хвост, хотя понятно, что всё равно эти поправки принимать придётся. Или нашим депутатам совсем не нужно, чтобы спортсмены выступали на международных стартах?
Что, в госдуме нет умных людей, чтобы просто переписать Олимнийскую хартию и ВАДКодекс?
Надо прямо спросить в ВАДА: что конкретно должно быть отображено в законе? Смешно просто...
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Процесс восстановления статуса РУСАДА уже идет и никак не связан с внешними обстоятельствами. Это технический вопрос»
6 февраля, 11:37
Гендиректор WADA о восстановлении РУСАДА: «Сроки могут быть схожими со сроками окончания конфликта на Украине, а могут и не совпадать»
5 февраля, 11:25
Дегтярев об аудите РУСАДА: «Думаю, в первом или втором квартале 2026-го команда WADA прибудет в Москву»
15 января, 13:13
Рекомендуем
Главные новости
«Я получил удовольствие, а это самое главное». Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру
сегодня, 07:00
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя
сегодня, 06:03
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
сегодня, 06:03
Стурла Лагрейд: «Я набрал форму к Олимпийским играм и сумел ее удержать. Надеюсь, этого запаса хватит до конца сезона»
8 марта, 18:27
Эрик Перро: «Я развлекался: то выходил вперед, то держался сзади. Я действительно кайфовал, но на последнем выстреле заигрался»
8 марта, 18:20
Кубок мира. Общий зачет. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
8 марта, 16:52
Кубок мира. Ботн показал лучший лыжный ход в масс-старте, Лагрейд уступил 29 секунд, Жаклен – быстрейший в стрельбе
8 марта, 16:43
Лагрейд одержал 17-ю победу на Кубке мира в карьере, у Перро 18-й подиум, у Кристиансена – 30-й
8 марта, 16:38
❄️ Кубок мира. Лагрейд победил в масс-старте, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
8 марта, 16:30
Немецкие биатлонистки заняли 16-е место в эстафете на Кубке мира – это худший результат в истории команды
8 марта, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
8 марта, 14:33
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
7 марта, 16:42
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем