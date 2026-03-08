43

❄️ Кубок мира. Лагрейд победил в масс-старте, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й

Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Масс-старт, мужчины

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.39,7 (0)

2. Эрик Перро (Франция) – 16,5 (1)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 24,1 (1)

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 28,4 (2)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 32,0 (2)

6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 36,4 (1)

7. Филипп Наврат (Германия) – 37,5 (1)

8. Андрей Расторгуев (Латвия) – 41,9 (1)

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 50,2 (2)

10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 52,1 (2)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Лагрейд
Кристиянс
Перро
В разных конфигурациях
Ответ DenizKios
Лагрейд Кристиянс Перро В разных конфигурациях
Как ты это узнал
Ответ DenizKios
Лагрейд Кристиянс Перро В разных конфигурациях
👑
Жаклен ... человек лотерея, человек фейерверк) либо выиграет с минутой плюс отрывом, либо щас каак свалится на круги
Ответ штрафной круг
Жаклен ... человек лотерея, человек фейерверк) либо выиграет с минутой плюс отрывом, либо щас каак свалится на круги
За ним всегда интересно наблюдать)
Ответ штрафной круг
Жаклен ... человек лотерея, человек фейерверк) либо выиграет с минутой плюс отрывом, либо щас каак свалится на круги
за это его и любят) его непредсказуемость, его рок-н-ролл. Чем например того же правильного пай-мальчика Стурлу(ну если не брать его личную жизнь)
Лагрейд перестрелял, с победой
К слову, в прошлом сезоне тоже бежали масстарт в Контиолахти, и к последней стрельбе Лагрейд и Перро также подошли лидерами. Но в тот раз промазал Стурла, а теперь Эрик
Лагрейд, Перро, Кристиансен
французско-норвежское иго продолжается
Поспешил Эрик, а у Стурлы наконец-то золото, а то постоянно второй
Кристиансен выглядит как фермер какой-то
два брата акробата из Швеции накосячили, похоже Сёбв устал уже, просел и Кентен, один Эрик несгибаемый...
Надо же, Лейгрейд смог раздергать Перро, я подумал ща Стурла сам наестся и промажет. Ан нет, получилось
непонятно зачем Фрей продолжает, конечно
