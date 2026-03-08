❄️ Кубок мира. Лагрейд победил в масс-старте, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Масс-старт, мужчины
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34.39,7 (0)
2. Эрик Перро (Франция) – 16,5 (1)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 24,1 (1)
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 28,4 (2)
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 32,0 (2)
6. Мартин Ульдал (Норвегия) – 36,4 (1)
7. Филипп Наврат (Германия) – 37,5 (1)
8. Андрей Расторгуев (Латвия) – 41,9 (1)
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 50,2 (2)
10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 52,1 (2)
