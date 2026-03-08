  • Спортс
❄️ Кубок мира. Эстафета. Швеция победила с сестрами Оберг, Франция – 2-я с Жанмонно и Симон, Норвегия – 3-я с Тандревольд и Киркеэйде, Германия – 16-я

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета, женщины

1. Швеция (Линн Естблум, Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 1:09.33,2 (0+4)

2. Франция (Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюлия Симон) – 40,6 (0+3)

3. Норвегия (Марте Крoкстад Юхансен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1.06,8 (1+10)

4. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Тереза Винкларкова) – 1.30,6 (0+8)

5. Польша (Анна Монка, Камила Жук, Йонна Якела, Наталия Сидорович) – 1.54,0 (0+9)

6. Швейцария (Аита Гаспарин, Леа Майер, Лена Хекки-Гросс, Лидия Меттлер) – 1.59,0 (0+8)...

16. Германия (Марлен Фихтнер, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Ванесса Фойгт) – 6.35,1 (1+12)*

*Германия получила двухминутный штраф после того, как Марлен Фихтнер не использовала третий дополнительный патрон на одном из рубежей.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Стрельба Симон прекрасна - отдельное искусство, наслаждаюсь
За чешек немного обидно, но норвежки объективно сильнее, конечно
Фихтнер - в будущем звезда биатлона , так часто косячить посредственности не могут))) Вроде как перед тем, чтобы стать топчиком Домрачева то стойки путала, то еще что то.
Ответ Elenavasilevna
Фихтнер - в будущем звезда биатлона , так часто косячить посредственности не могут))) Вроде как перед тем, чтобы стать топчиком Домрачева то стойки путала, то еще что то.
она в гонках преследования и мс стоя стреляла, когда остальные лежку палили)
Ответ spartak-barcelona
она в гонках преследования и мс стоя стреляла, когда остальные лежку палили)
Да , и еще вроде как пыталась мимо финишного створа проскочить)))
Ну как же быстро Симон стреляет!
Ответ Elenavasilevna
Ну как же быстро Симон стреляет!
Симон и Витоцци делают это красиво
Ответ DenizKios
Симон и Витоцци делают это красиво
Согласна, красиво
Очередная отличная гонка от Воборниковой, кстати
Ответ Болельщик Биатлона
Очередная отличная гонка от Воборниковой, кстати
У неё пик формы начался в масс-старте на ои😁
Сенсации не произошло. Сильнейшие на своих местах. Шведки после Олимпиады прибавили, а француженки слегка на спаде. .Подиум закономерен.
Пулемет системы Симон, но с небольшой осечкой
Учитывая, в какой форме Эльвира, борьбу за золото можно считать оконченной
С веток росбиатлона похоже пришли всем минусов накидали😂
Ответ Hardy
С веток росбиатлона похоже пришли всем минусов накидали😂
И они прибывают😂
Франция, Норвегия, Швеция. Что у мужчин, что у женщин. Три сильнейших сборных, только сочетания могут быть разными
Но часть плана с пулемётом пока работает, 20 секунд за счёт этого отыграно
