❄️ Кубок мира. Эстафета. Швеция победила с сестрами Оберг, Франция – 2-я с Жанмонно и Симон, Норвегия – 3-я с Тандревольд и Киркеэйде, Германия – 16-я

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета, женщины

1. Швеция (Линн Естблум, Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 1:09.33,2 (0+4)

2. Франция (Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюлия Симон) – 40,6 (0+3)

3. Норвегия (Марте Крoкстад Юхансен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1.06,8 (1+10)

4. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Тереза Винкларкова) – 1.30,6 (0+8)

5. Польша (Анна Монка, Камила Жук, Йонна Якела, Наталия Сидорович) – 1.54,0 (0+9)

6. Швейцария (Аита Гаспарин, Леа Майер, Лена Хекки-Гросс, Лидия Меттлер) – 1.59,0 (0+8)...

16. Германия (Марлен Фихтнер, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Ванесса Фойгт) – 6.35,1 (1+12)*

*Германия получила двухминутный штраф после того, как Марлен Фихтнер не использовала третий дополнительный патрон на одном из рубежей.