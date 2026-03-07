Симон одержала 18-ю победу в карьере, у Эльвиры Оберг – 35-й подиум, у Магнуссон – 7-й

Французская биатлонистка Жюлия Симон одержала 18-ю победу в карьере.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Это 18-я победа в ее карьере. Всего у француженки 44 подиума (18-13-13).

Второе место заняла шведка Эльвира Оберг . На ее счету 35 подиумов (14-12-9).

Третьей стала ее соотечественница Анна Магнуссон . Она поднялась на пьедестал в 7-й раз в карьере (1-2-4).