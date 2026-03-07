  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Масс-старт. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 0,3 секунды, Виттоцци – лучшая по скорострельности
0

Кубок мира. Масс-старт. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 0,3 секунды, Виттоцци – лучшая по скорострельности

Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне в масс-старте на Кубке мира.

Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 30.05,7

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 0,3

3. Осеан Мишлон (Франция) – 3,5

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 7,5

5. Ханна Оберг (Швеция) – 10,6

6. Тереза Воборникова (Чехия) – 16,2

7. Лу Жанмонно (Франция) – 18,6

8. Лиза Виттоцци (Италия) – 20,2

9. Ванесса Фойгт (Германия) – 21,3

10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 21,5

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.30,9 (3)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.36,2 (6)

3. Осеан Мишлон (Франция) – 1.39,2 (3)

4. Жюлия Симон (Франция) – 1.41,0 (1)

5. Полона Клеменчич (Словения) – 1.42,1 (4)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.43,0 (3)...

16. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.51,0 (2)...

26. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.59,5 (1)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
масс-старт (жен)
logoКонтиолахти
logoКубок мира по биатлону
logoЭльвира Оберг
logoсборная Словакии жен
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoсборная Франции жен
logoВанесса Фойгт
logoсборная Швеции жен
logoЛу Жанмонно
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Германии жен
logoМарен Киркеэйде
logoТереза Воборникова
logoЛиза Виттоцци
logoсборная Италии жен
logoХанна Оберг
logoОсеан Мишлон
logoсборная Чехии жен
logoсборная Норвегии жен
logoКаролине Кноттен
logoсборная Словении жен
logoПолона Клеменчич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок мира. Симон победила в масс-старте, Эльвира Оберг – 2-я, Магнуссон – 3-я
7 марта, 13:16
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 11 секунд, Виттоцци – лучшая по скорострельности
5 марта, 17:45
❄️ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку, Ханна Оберг – 2-я, Батовская-Фиалкова – 3-я
5 марта, 17:20
Рекомендуем
Главные новости
«Я получил удовольствие, а это самое главное». Двукратный чемпион мира по биатлону Антонин Гигонна завершил карьеру
сегодня, 07:00
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Отепя
сегодня, 06:03
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
сегодня, 06:03
Стурла Лагрейд: «Я набрал форму к Олимпийским играм и сумел ее удержать. Надеюсь, этого запаса хватит до конца сезона»
8 марта, 18:27
Эрик Перро: «Я развлекался: то выходил вперед, то держался сзади. Я действительно кайфовал, но на последнем выстреле заигрался»
8 марта, 18:20
Кубок мира. Общий зачет. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
8 марта, 16:52
Кубок мира. Ботн показал лучший лыжный ход в масс-старте, Лагрейд уступил 29 секунд, Жаклен – быстрейший в стрельбе
8 марта, 16:43
Лагрейд одержал 17-ю победу на Кубке мира в карьере, у Перро 18-й подиум, у Кристиансена – 30-й
8 марта, 16:38
❄️ Кубок мира. Лагрейд победил в масс-старте, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
8 марта, 16:30
Немецкие биатлонистки заняли 16-е место в эстафете на Кубке мира – это худший результат в истории команды
8 марта, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
8 марта, 14:33
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
7 марта, 16:42
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем