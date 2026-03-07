Кубок мира. Масс-старт. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 0,3 секунды, Виттоцци – лучшая по скорострельности

Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне в масс-старте на Кубке мира.

Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Кубок мира по биатлону-2025/26 7-й этап Контиолахти, Финляндия Женщины Масс-старт Лыжный ход 1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 30.05,7 2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 0,3 3. Осеан Мишлон (Франция) – 3,5 4. Эльвира Оберг (Швеция) – 7,5 5. Ханна Оберг (Швеция) – 10,6 6. Тереза Воборникова (Чехия) – 16,2 7. Лу Жанмонно (Франция) – 18,6 8. Лиза Виттоцци (Италия) – 20,2 9. Ванесса Фойгт (Германия) – 21,3 10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 21,5 Скорострельность 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.30,9 (3) 2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.36,2 (6) 3. Осеан Мишлон (Франция) – 1.39,2 (3) 4. Жюлия Симон (Франция) – 1.41,0 (1) 5. Полона Клеменчич (Словения) – 1.42,1 (4) 6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.43,0 (3)... 16. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.51,0 (2)... 26. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.59,5 (1)