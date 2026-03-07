Кубок мира. Масс-старт. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 0,3 секунды, Виттоцци – лучшая по скорострельности
Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 30.05,7
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 0,3
3. Осеан Мишлон (Франция) – 3,5
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 7,5
5. Ханна Оберг (Швеция) – 10,6
6. Тереза Воборникова (Чехия) – 16,2
7. Лу Жанмонно (Франция) – 18,6
8. Лиза Виттоцци (Италия) – 20,2
9. Ванесса Фойгт (Германия) – 21,3
10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 21,5
Скорострельность
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.30,9 (3)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.36,2 (6)
3. Осеан Мишлон (Франция) – 1.39,2 (3)
4. Жюлия Симон (Франция) – 1.41,0 (1)
5. Полона Клеменчич (Словения) – 1.42,1 (4)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.43,0 (3)...
16. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.51,0 (2)...
26. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.59,5 (1)