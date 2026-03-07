31

❄️ Кубок мира. Симон победила в масс-старте, Эльвира Оберг – 2-я, Магнуссон – 3-я

Жюлия Симон выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону в Контиолахти.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Масс-старт, женщины

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
31 комментарий
Шведки, конечно, Фихтнер сожрут, но очень достойное выступление для немки
Воборникова потихоньку прям закрепляется в элите, 3,4,5 места в последних гонках
Воборникова потихоньку прям закрепляется в элите, 3,4,5 места в последних гонках
И лучший последний круг, внезапно)
И лучший последний круг, внезапно)
Ей бы такой круг на Играх)
Минкиннен и последний круг печаль
Странно так немка завалила Лу
Эльвиру после Олимпиады в тире заперли похоже
Швах на рубеже, после ОИ все как выжатый лимон
Швах на рубеже, после ОИ все как выжатый лимон
Ага, а ведь погода идеальная, позволяет стрелять точно
Итальянки неплохо, интересно, останется Лиза в роли мамки, как Доротея?😅
Воборникова на олимпийском импульсе, наверное.
Лиза свою главную гонку уже пробежала и сейчас просто постараться добежать сезон, а дальше принимать решение о будущем. Хотелось бы ее еще наблюдать, иначе вся итальянская команда остается у разбитого корыта
Воборникова на олимпийском импульсе, наверное. Лиза свою главную гонку уже пробежала и сейчас просто постараться добежать сезон, а дальше принимать решение о будущем. Хотелось бы ее еще наблюдать, иначе вся итальянская команда остается у разбитого корыта
Уйдет и Лиза, то надолго наступят тёмные времена у женской сборной. Уровня Вирер и Виттоцци и близко нет. Да и у мужиков один Томазо топ.
Но тут и подход к рубежу тяжеловатый всё таки
