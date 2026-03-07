❄️ Кубок мира. Симон победила в масс-старте, Эльвира Оберг – 2-я, Магнуссон – 3-я
Жюлия Симон выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Масс-старт, женщины
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лиза свою главную гонку уже пробежала и сейчас просто постараться добежать сезон, а дальше принимать решение о будущем. Хотелось бы ее еще наблюдать, иначе вся итальянская команда остается у разбитого корыта