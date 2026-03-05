Эльвира Оберг одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 40-й подиум, у Батовской-Фиалковой – 11-й
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг одержала 14-ю победу в карьере.
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Это 14-я победа в ее карьере. Всего у шведки 34 подиума (14-11-9).
Второе место заняла ее сестра Ханна Оберг. На ее счету 40 подиумов (13-15-12).
Третьей стала представительница Словакии Паулина Батовская-Фиалкова. Она поднялась на пьедестал в 11-й раз в карьере (0-4-7).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Обидно, у Паулины 11 медалей, при этом ни одной победы.
Эльвира опередила Ханну по победам, ну и правда жаль, что у Фиалковой ни одной!
