Кубок мира. Индивидуальная гонка. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 11 секунд, Виттоцци – лучшая по скорострельности
Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 37.51,2
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 11,3
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 17,3
4. Ханна Оберг (Швеция) – 19,2
5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 26,7
6. Осеан Мишлон (Франция) – 32,2
7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36,7
8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 37,4
9. Лу Жанмонно (Франция) – 41,2
10. Ванесса Фойгт (Германия) – 46,9
Скорострельность
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.30,5 (1)
2. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.31,7 (3)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.34,4 (2)
4. Эми Басерга (Швейцария) – 1.36,0 (3)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.37,9 (3)
6. Ханна Оберг (Швейцария) – 1.38,0 (1)...
27. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.52,4 (1)...
59. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.02,9 (0)