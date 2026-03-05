  • Спортс
  • Кубок мира. Индивидуальная гонка. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 11 секунд, Виттоцци – лучшая по скорострельности
0

Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 37.51,2

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 11,3

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 17,3

4. Ханна Оберг (Швеция) – 19,2

5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 26,7

6. Осеан Мишлон (Франция) – 32,2

7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36,7

8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 37,4

9. Лу Жанмонно (Франция) – 41,2

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 46,9

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.30,5 (1)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.31,7 (3)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.34,4 (2)

4. Эми Басерга (Швейцария) – 1.36,0 (3)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.37,9 (3)

6. Ханна Оберг (Швейцария) – 1.38,0 (1)...

27. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.52,4 (1)...

59. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.02,9 (0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
