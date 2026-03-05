Кубок мира. Индивидуальная гонка. Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 11 секунд, Виттоцци – лучшая по скорострельности

Батовская-Фиалкова была быстрейшей на лыжне в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти. Кубок мира по биатлону-2025/26 7-й этап Контиолахти, Финляндия Женщины Индивидуальная гонка Лыжный ход 1. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 37.51,2 2. Эльвира Оберг (Швеция) – 11,3 3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 17,3 4. Ханна Оберг (Швеция) – 19,2 5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 26,7 6. Осеан Мишлон (Франция) – 32,2 7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36,7 8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 37,4 9. Лу Жанмонно (Франция) – 41,2 10. Ванесса Фойгт (Германия) – 46,9 Скорострельность 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.30,5 (1) 2. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.31,7 (3) 3. Жюлия Симон (Франция) – 1.34,4 (2) 4. Эми Басерга (Швейцария) – 1.36,0 (3) 5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.37,9 (3) 6. Ханна Оберг (Швейцария) – 1.38,0 (1)... 27. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.52,4 (1)... 59. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.02,9 (0)