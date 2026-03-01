❄️ Финал Кубка России. Халили победил в масс-старте, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й
Биатлонист Халили победил в масс-старте в финале Кубка России.
Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
4-й этап (финал)
Златоуст
Мужчины
Масс-старт
1. Карим Халили – 38.54,2 (2)
2. Эдуард Латыпов – 0,3 (1)
3. Антон Бабиков - 19,7 (2)
4. Александр Поварницын – 27,6 (2)
5. Леонид Кульгускин – 34,9 (0)
6. Алексей Вагин – 35,4 (4)
7. Дмитрий Евменов – 36,5 (2)
8. Иван Колотов – 44,3 (3)
9. Роман Канаровский – 48,4 (2)
10. Роман Еремин – 54,8 (4)
11. Савелий Коновалов – 59,5 (3)
12. Роман Сурнев – 1.04,3 (1)
13. Даниил Усов – 1.11,4 (3)
14. Александр Корнев – 1.13,9 (4)
15. Кирилл Бажин – 1.28,3 (3)...
21. Александр Логинов – 2.41,7 (4)
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Ух какой финиш! Заруба! Жаль, что нельзя обоим дать по золоту. Заслужили! И Бабиков сегодня хорош. Ветераны не сдаются без боя.
Антошка, БабаТошка гони за бронзой!
Больше всего хочу глянуть, как Карим себя будет чувствовать на всех горных трассах км, явно получше, чем на равнине в России. И время ещё есть, только 27 лет. И в декрет не надо, в отличии от Насти 😆 Лишь бы допустили, ироды.
Не фанатка Карима, но нельзя не отдать должное ему как сильному спортсмену! Редкая умница он и с нервами порядок всегда
Сильный финиш Карима в очной борьбе с Эдиком! Кубок России у Карима Халили! Достойно выступил Антон Бабиков бронза! И совсем не задалась гонка у Кирилла Бажина, жаль!
Класс! Я безумно рада Победе Карима и рада за весь подиум сегодня: Карим, Эдик и Антошка!!! Хорошие парнишки.
Антон Бабиков, давай-давай, за бронзой!!!
Жалко Бажина, но молодец что нашёл силы подойти и поздравить! Ну и с любовью у него полный порядок
Бажин эпично профукал Кубок
Рад за Карима, земляк, профессор и просто хороший мужик. Да и жена достойная.
