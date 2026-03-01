❄️ Финал Кубка России. Халили победил в масс-старте, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й

Биатлонист Халили победил в масс-старте в финале Кубка России.

Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Мужчины

Масс-старт

1. Карим Халили – 38.54,2 (2)

2. Эдуард Латыпов – 0,3 (1)

3. Антон Бабиков - 19,7 (2)

4. Александр Поварницын – 27,6 (2)

5. Леонид Кульгускин – 34,9 (0)

6. Алексей Вагин – 35,4 (4)

7. Дмитрий Евменов – 36,5 (2)

8. Иван Колотов – 44,3 (3)

9. Роман Канаровский – 48,4 (2)

10. Роман Еремин – 54,8 (4)

11. Савелий Коновалов – 59,5 (3)

12. Роман Сурнев – 1.04,3 (1)

13. Даниил Усов – 1.11,4 (3)

14. Александр Корнев – 1.13,9 (4)

15. Кирилл Бажин – 1.28,3 (3)...

21. Александр Логинов – 2.41,7 (4)

