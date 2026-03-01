❄️ Финал Кубка России. Коваленко выиграла масс-старт, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я

Биатлонистка Коваленко выиграла масс-старт в финале Кубка России.

Юлия Коваленко победила в масс-старте в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Женщины

Масс-старт

1. Юлия Коваленко – 39.04,6 (0)

2. Наталия Шевченко – 43,2 (3)

3. Кристина Резцова – 1.01,9 (5)

4. Виктория Сливко – 1.04,6 (2)

5. Ирина Казакевич – 1.12,3 (2)

6. Анастасия Шевченко – 1.24,0 (3)

7. Антонина Ковалева – 1.41,4 (2)

8. Инна Терещенко – 1.46,4 (4)

9. Жанна Максимович – 1.51,6 (1)

10. Екатерина Мошкова – 2.03,4 (2)

11. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2.08,1 (4)

12. Светлана Миронова – 2.12,4 (4)...

16. Анастасия Халили – 2.40,1 (8)

