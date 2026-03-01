  • Спортс
  • ❄️ Финал Кубка России. Коваленко выиграла масс-старт, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я
86

❄️ Финал Кубка России. Коваленко выиграла масс-старт, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я

Биатлонистка Коваленко выиграла масс-старт в финале Кубка России.

Юлия Коваленко победила в масс-старте в финале Кубка России по биатлону в Златоусте. 

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Женщины

Масс-старт

1. Юлия Коваленко – 39.04,6 (0)

2. Наталия Шевченко – 43,2 (3)

3. Кристина Резцова – 1.01,9 (5)

4. Виктория Сливко – 1.04,6 (2)

5. Ирина Казакевич – 1.12,3 (2)

6. Анастасия Шевченко – 1.24,0 (3)

7. Антонина Ковалева – 1.41,4 (2)

8. Инна Терещенко – 1.46,4 (4)

9. Жанна Максимович – 1.51,6 (1)

10. Екатерина Мошкова – 2.03,4 (2)

11. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2.08,1 (4)

12. Светлана Миронова – 2.12,4 (4)...

16. Анастасия Халили – 2.40,1 (8)

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
86 комментариев
Губерниев даже собаку достал уже.
Ответ volga_olga
Губерниев даже собаку достал уже.
Лучше б эта собака вместо кабеля Диму отоварила.
Кристина терминатор! Только из за нее смотрю, без звука конечно. Скоро Губерниев всех отвадит смотреть биатлон, комментариев кот наплакал!
Ответ Алё? Алёна
Кристина терминатор! Только из за нее смотрю, без звука конечно. Скоро Губерниев всех отвадит смотреть биатлон, комментариев кот наплакал!
Обезьяны-ревуны, из приматов самые шумные. Их рев, слышимый на расстоянии до 3–5 км, может продолжаться более сорока минут.
Крис зверь!!!!
Ответ fewral
Крис зверь!!!!
Нападающий Минского Динамо Сэм Энас признан лучшим форвардом КХЛ в феврале. Йес! Гуд! Вери гуд!
Ответ fewral
Крис зверь!!!!
3. Кристина Резцова – 1.01,9 (5)

На КМ с такой стрельбой только вне очковой зоны позверствуешь.
Рада за Наташеньку Шевченко что с медалью. Вика: более-менее хорошо провела гонку, но против реактивной Резцовой тут ничего не сделать.
Моё уважение тому, кто отключил микрофон майонезу
Кстати Крупицкая рассказывала что после тестов не проходила в юниорскую сборную и попала на сборы только потому что Шевченко не поехала. Вобщем в успехах Крупицкой виновата Наталья.
Юлии Коваленко мои самые искренние поздравления! Она блестяще "отстрелялась" и заслуженно победила! Но какова Резцова! Выбралась из "лузеров" на подиум! 26 секунд от Вики Сливко как корова языком!
Эх Горюха сегодня намазала...
ааааааааааа откуда столько сил у Кристины? Она как лань!
коваленко выходит на пик к ЧР. думаю она одна из претенденток на медали ЧР конечно вместе с Халили, Крис и Натальей Ш
