❄️ Финал Кубка России. Коваленко выиграла масс-старт, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я

Юлия Коваленко победила в масс-старте в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
4-й этап (финал)
Златоуст
Женщины
Масс-старт
1. Юлия Коваленко – 39.04,6 (0)
2. Наталия Шевченко – 43,2 (3)
3. Кристина Резцова – 1.01,9 (5)
4. Виктория Сливко – 1.04,6 (2)
5. Ирина Казакевич – 1.12,3 (2)
6. Анастасия Шевченко – 1.24,0 (3)
7. Антонина Ковалева – 1.41,4 (2)
8. Инна Терещенко – 1.46,4 (4)
9. Жанна Максимович – 1.51,6 (1)
10. Екатерина Мошкова – 2.03,4 (2)
11. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2.08,1 (4)
12. Светлана Миронова – 2.12,4 (4)...
16. Анастасия Халили – 2.40,1 (8)
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
На КМ с такой стрельбой только вне очковой зоны позверствуешь.