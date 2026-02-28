8

Халили о выбежавшей на трассу собаке: «Когда увидел ее, понял, что у меня проблемы»

Биатлонист Карим Халили высказался об эпизоде с выбежавшей на трассу собакой в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте.

Халили финишировал третьим, победил Савелий Коновалов.

– Сегодня вы стали участником самого странного перфоманса в нынешнем биатлонном сезоне. Когда в последний раз вы убегали от собаки?

– Я помню, когда еще был ребенком и не занимался профессиональным спортом, бежал на школьных соревнованиях и врезался в собаку. Поэтому сегодня было что‑то похожее. Я когда на спуске поднял голову и смотрю, а она стоит. Просто не знал, чего от нее ожидать. Как раз в этом месте меня поила Анастасия Халили. Она сказала: «За тобой бежит собака». Она меня поила и забыла отпустить бутылочку. В итоге я не попил, смотрю, еще сзади собака – я понял, что у меня проблемы, – сказал Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Опять Газзаев соревнованиям мешает, ну что такое
Надо завести в сборной собаку-подгоняку. Чтобы быстрее бегали.
Карим, все равно молодец! В последнее время очень ровно и стабильно выступаешь, сильнейший последний круг, это радует!
Карим, ладно, хоть не медведь!
Ответ Лика_
Карим, ладно, хоть не медведь!
медведя не нашли, а собак у граждан много интересно сколько заплатили хозяину
Косплей Олимпиады
