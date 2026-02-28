  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Метеля о мононуклеозе: «Универсальной таблетки для лечения нет, единственный метод – это отдых»
6

Метеля о мононуклеозе: «Универсальной таблетки для лечения нет, единственный метод – это отдых»

Биатлонистка Метеля о мононуклеозе: универсальной таблетки для лечения нет.

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала о своей болезни.

Скорее всего, спортсменка пропустит остаток сезона из-за мононуклеоза.

«Мы не знали, что происходит со мной после болезни в Чайковском. Были разные предположения, что мне нужно отдохнуть. Второе предположение было, что, наоборот, нужно потренироваться. Третий вариант был, что я просто не отошла от болезни.

Но спасибо врачу сборной Белоруссии Павлу Малашевичу, который подошел ко мне в Сочи и сказал мне анализы на мононуклеоз, на вирус Эпштейна‑Барр. Мне пришли результаты анализов, когда я была дома в Москве, и они оказались положительными.

Сейчас у меня острая фаза воспаления. Не фаза восстановления, не начальная фаза, а именно острая. Это достаточно распространенная болезнь у спортсменов, но универсальной таблетки для лечения ее нет, единственный метод – это отдых. То есть это синдром хронической усталости, можно так сказать.

Сейчас я тренируюсь час в день, полтора максимум. И я не могу больше тренироваться. Просто нет сил? Да. Все‑таки у меня есть мысли бежать масс‑старт в Златоусте на Кубке России. Я сделала работу, но я чувствую себя так, будто болею. Нужно посоветоваться с тренером, но я не исключаю, что могу завершить сезон, потому что за мое здоровье отвечают только я – не тренеры, не врачи, не болельщики. Я сейчас думаю только о своем здоровье.

Мне сейчас не рекомендуется интенсивная физическая нагрузка, сейчас мне просто нужно отдыхать. Если я хочу восстановиться и начать следующий сезон с новыми силами, то нагрузка запрещена.

Выступать вопреки своему здоровью я не вижу смысла. Не хочу подводить команду, я обязана региону. Я очень благодарна, но не могу пока», – сказала Метеля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЗдоровье
logoВиктория Метеля
logoсборная России жен
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорейшего выздоровления тебе, Вика. Гонки ещё будут. Здоровья!
Скорейшего выздоровления
т лечение есть валацикловир,ивермектин, спироноланктон, куркумин, лизин
Ответ тоторо
т лечение есть валацикловир,ивермектин, спироноланктон, куркумин, лизин
Это все БАДы и прочая недоказанная фигня. Арбидол еще посоветуйте
Ответ qdmn9rmcrv
Это все БАДы и прочая недоказанная фигня. Арбидол еще посоветуйте
доказанная) есть исследования. могу парочку ссылок кинуть но меня за ссылки могут заблокировать
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Истомин: «Метеля и Серохвостов приостановили соревновательную деятельность на неопределенный период»
27 февраля, 13:23
Метеля досрочно завершила сезон по состоянию здоровья. У нее мононуклеоз
26 февраля, 09:38
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
15 февраля, 20:38
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Биатлонисты выступят в спринтах
сегодня, 07:15
Шведские биатлонисты получили бронзовые медали Олимпиады-2010 в эстафете, перешедшие им после дисквалификации Устюгова
вчера, 18:08
Попавшаяся на допинге биатлонистка Пасслер выступит на Кубке мира в Контиолахти
вчера, 12:28
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
вчера, 09:01
Симон Фуркад: «На Олимпиаде больше всего меня впечатлило выступление Фийона-Майе в спринте»
вчера, 08:42
Ирина Казакевич: «Финал Кубка России в Златоусте – мировой уровень соревнований! Готова выступать на этой трассе в любом состоянии»
вчера, 06:36
Кубок IBU. Зайдль и Кинк выиграли короткие индивидуальные гонки, Аспенес и Рандбю победили в спринтах, Ритмюллер и Рандбю – в пасьютах
1 марта, 20:02
Антон Шипулин: «Готов отдать все свои медали, даже у друзей забрать, лишь бы наши выступали на международной арене с флагом и гимном»
1 марта, 16:29
Эдуард Латыпов: «Давно ждал такого финиша, чтобы по‑настоящему зарубиться с Халили»
1 марта, 11:56
Карим Халили: «На четвертом круге у меня уже темнело в глазах, думал, что там где‑то лягу»
1 марта, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем