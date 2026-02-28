Метеля о мононуклеозе: «Универсальной таблетки для лечения нет, единственный метод – это отдых»

Биатлонистка Метеля о мононуклеозе: универсальной таблетки для лечения нет.

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала о своей болезни.

Скорее всего, спортсменка пропустит остаток сезона из-за мононуклеоза.

«Мы не знали, что происходит со мной после болезни в Чайковском. Были разные предположения, что мне нужно отдохнуть. Второе предположение было, что, наоборот, нужно потренироваться. Третий вариант был, что я просто не отошла от болезни.

Но спасибо врачу сборной Белоруссии Павлу Малашевичу, который подошел ко мне в Сочи и сказал мне анализы на мононуклеоз, на вирус Эпштейна‑Барр. Мне пришли результаты анализов, когда я была дома в Москве, и они оказались положительными.

Сейчас у меня острая фаза воспаления. Не фаза восстановления, не начальная фаза, а именно острая. Это достаточно распространенная болезнь у спортсменов, но универсальной таблетки для лечения ее нет, единственный метод – это отдых. То есть это синдром хронической усталости, можно так сказать.

Сейчас я тренируюсь час в день, полтора максимум. И я не могу больше тренироваться. Просто нет сил? Да. Все‑таки у меня есть мысли бежать масс‑старт в Златоусте на Кубке России. Я сделала работу, но я чувствую себя так, будто болею. Нужно посоветоваться с тренером, но я не исключаю, что могу завершить сезон, потому что за мое здоровье отвечают только я – не тренеры, не врачи, не болельщики. Я сейчас думаю только о своем здоровье.

Мне сейчас не рекомендуется интенсивная физическая нагрузка, сейчас мне просто нужно отдыхать. Если я хочу восстановиться и начать следующий сезон с новыми силами, то нагрузка запрещена.

Выступать вопреки своему здоровью я не вижу смысла. Не хочу подводить команду, я обязана региону. Я очень благодарна, но не могу пока», – сказала Метеля.