Собака погналась за Халили в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте

Собака выбежала на трассу во время мужской гонки преследования в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.

Она гналась за Каримом Халили, когда спортсмен проходил третий круг.

Халили занял в гонке третье место, победил Савелий Коновалов, второе место занял Иван Колотов.

Самый неожиданный фотофиниш Олимпиады: собака против лыжниц

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Я не знал, что Валерий Георгиевич и в лыжах так хорош
Святой Георгий сопутствовал. А Николай Чудотворец дал ему крепкое здоровье и удачу.
Это хорошо. 👍
Ну, гонка же "преследования", всё логично
Жалко, что не медведь. Так бы первым пришел.
Ответ AzorskyCyk
Жалко, что не медведь. Так бы первым пришел.
Звонит бабка в службу спасения и говорит:
- Медведь на дереве застрял.
Приходит мужик с здоровенной собакой и говорит:
- Познакомьтесь это Кефирчик. Вот вам ружье. Я сейчас лезу на дерево и сбрасываю медведя. Когда он падает, на него набрасывается Кефирчик и откусывает медведю яйца. У медведя - шок, он в панике убегает и никогда сюда больше не возвращается. Всё понятно?!
А бабка: А ружьё то мне зачем?
- А, да! Бабка, самое главное! Если с дерева вдруг упаду я, ВАЛИ КЕФИРЧИКА
Собака привела спортсмена к медали - должна быть вознаграждена праздничным обедом!
>у нас есть Олимпиада дома
>Олимпиада дома
На олимпиаде не дома тоже собака за лыжницами финишировала
Прочитав заголовок, подумал, что это Губерниев
А какая разница?
Газзаев
может кто нибудь объяснить почему на спортсе нет своего видеоплеера, почему вечно либо ссылки, либо гифки, либо вообще картинки? че за прошлый век
Деньги. Телеправа.
Свой плеер есть, с убогой рекламой и на редкие никому не нужные события
ну на то и гонка преследования
Разве это новость?
Вот если бы Халили погнался за собакой....
МарьИвановна даёт задание Вовочке написать стихотворение, которое начинается с "Если б я имел коня...".

На следующей день Вовочка выходит к доске и читает свое произведение:

- Если б я имел коня,
Это был бы номер.
Если б конь имел меня,
Я б, наверное, помер.
бронзу разделить поровну Кариму и собаке!)))
