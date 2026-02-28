Собака погналась за Халили в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте

Собака погналась за Халили в гонке преследования в финале Кубка России.

Собака выбежала на трассу во время мужской гонки преследования в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.

Она гналась за Каримом Халили , когда спортсмен проходил третий круг.

Халили занял в гонке третье место, победил Савелий Коновалов, второе место занял Иван Колотов.

