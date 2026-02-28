Собака погналась за Халили в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте
Собака погналась за Халили в гонке преследования в финале Кубка России.
Собака выбежала на трассу во время мужской гонки преследования в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.
Она гналась за Каримом Халили, когда спортсмен проходил третий круг.
Халили занял в гонке третье место, победил Савелий Коновалов, второе место занял Иван Колотов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Медведь на дереве застрял.
Приходит мужик с здоровенной собакой и говорит:
- Познакомьтесь это Кефирчик. Вот вам ружье. Я сейчас лезу на дерево и сбрасываю медведя. Когда он падает, на него набрасывается Кефирчик и откусывает медведю яйца. У медведя - шок, он в панике убегает и никогда сюда больше не возвращается. Всё понятно?!
А бабка: А ружьё то мне зачем?
- А, да! Бабка, самое главное! Если с дерева вдруг упаду я, ВАЛИ КЕФИРЧИКА
>Олимпиада дома
Свой плеер есть, с убогой рекламой и на редкие никому не нужные события
Вот если бы Халили погнался за собакой....
На следующей день Вовочка выходит к доске и читает свое произведение:
- Если б я имел коня,
Это был бы номер.
Если б конь имел меня,
Я б, наверное, помер.