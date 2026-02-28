  • Спортс
2

Кристина Резцова: «Недовольна последним рубежом, очень торопилась. Но девочки дали шанс, и я им воспользовалась»

Резцова о победе в пасьюте в финале Кубка России: недовольна последним рубежом.

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте.

Второе место заняла Анастасия Томшина, третьей стала Анастасия Халили.

«Недовольна последним рубежом, очень торопилась, почему‑то думала, что девчонки близко и могут догнать, поэтому нечетко работала. Но в целом, девочки дали шанс и я им воспользовалась. Последний рубеж – это рубеж нервов, поэтому не думаю, что была проблема в ветре. Я сильного ветра не чувствовала, бывало и хуже», – сказала Резцова.

«Гонка получилась интересной и захватывающей. Морозец добавил нам немного проблем. Сегодня было непросто, нужно было настраиваться на стрельбу. Кристина дала такой шанс, промахнувшись на последнем рубеже два раза. К сожалению, я им не воспользовалась и повторила ее «успех», тоже допустила два промаха, чего не нужно было делать. Но рада, что удержала медаль», – отметила Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Кристину с большим успехом и малым глобусом!
Умница Кристина в целом справилась с гонкой победно -плюс детям глобус хрустальный привезёшь !
