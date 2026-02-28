❄️ Финал Кубка России. Коновалов победил в гонке преследования, Колотов – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 4-й

Биатлонист Коновалов победил в гонке преследования в финале Кубка России.

Савелий Коновалов выиграл гонку преследования в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Мужчины

Гонка преследования

1. Савелий Коновалов – 35.12,1 (0)

2. Иван Колотов – 8,9 (0)

3. Карим Халили – 36,7 (2)

4. Эдуард Латыпов – 40,5 (3)

5. Дмитрий Евменов – 40,6 (3)

6. Алексей Вагин – 49,1 (4)

7. Александр Корнев – 1.01,6 (4)

8. Ильназ Мухамедзянов – 1.08,5 (3)

9. Даниил Усов – 1.13,2 (4)

10. Кирилл Бажин – 1.33,0 (3)

11. Роман Еремин – 1.44,2 (3)

12. Александр Поварницын – 1.55,5 (5)

13. Ярослав Конкин – 1.57,8 (3)

14. Василий Томшин – 1.59,0 (2)

15. Александр Логинов – 2.05,1 (3)...

27. Антон Бабиков – 3.37,1 (4)

