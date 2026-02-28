❄️ Финал Кубка России. Коновалов победил в гонке преследования, Колотов – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 4-й
Савелий Коновалов выиграл гонку преследования в финале Кубка России по биатлону в Златоусте.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
4-й этап (финал)
Златоуст
Мужчины
Гонка преследования
1. Савелий Коновалов – 35.12,1 (0)
2. Иван Колотов – 8,9 (0)
3. Карим Халили – 36,7 (2)
4. Эдуард Латыпов – 40,5 (3)
5. Дмитрий Евменов – 40,6 (3)
6. Алексей Вагин – 49,1 (4)
7. Александр Корнев – 1.01,6 (4)
8. Ильназ Мухамедзянов – 1.08,5 (3)
9. Даниил Усов – 1.13,2 (4)
10. Кирилл Бажин – 1.33,0 (3)
11. Роман Еремин – 1.44,2 (3)
12. Александр Поварницын – 1.55,5 (5)
13. Ярослав Конкин – 1.57,8 (3)
14. Василий Томшин – 1.59,0 (2)
15. Александр Логинов – 2.05,1 (3)...
27. Антон Бабиков – 3.37,1 (4)
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
С флагом Свердловской)
Практически идеальная работа.