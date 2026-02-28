❄️ Финал Кубка России. Резцова выиграла гонку преследования, Томшина – 2-я, Халили – 3-я, Наталия Шевченко – 4-я

Кристина Резцова выиграла гонку преследования в финале Кубка России по биатлону.

Биатлонистка Кристина Резцова победила в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Женщины

Гонка преследования

1. Кристина Резцова – 31.59,4 (3)

2. Анастасия Томшина – 16,3 (1)

3. Анастасия Халили – 48,4 (4)

4. Наталия Шевченко – 1.08,1 (4)

5. Елизавета Бурундукова – 1.20,9 (3)

6. Анастасия Шевченко – 1.21,5 (4)

7. Анастасия Гришина – 1.50,2 (2)

8. Маргарита Болдырева – 2.28,8 (3)

9. Кира Дюжева – 2.29,4 (4)

10. Анна Шатова – 2.43,2 (2)

11. Инна Терещенко – 2.55,3 (7)

12. Ксения Довгая – 2.57,3 (3)

13. Виктория Сливко – 3.07,2 (6)

14. Ксения Казакевич – 3.11,1 (4)

15. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 3.15,3 (4)

16. Светлана Миронова – 3.20,3 (2)

