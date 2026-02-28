❄️ Финал Кубка России. Резцова выиграла гонку преследования, Томшина – 2-я, Халили – 3-я, Наталия Шевченко – 4-я
Биатлонистка Кристина Резцова победила в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
4-й этап (финал)
Златоуст
Женщины
Гонка преследования
1. Кристина Резцова – 31.59,4 (3)
2. Анастасия Томшина – 16,3 (1)
3. Анастасия Халили – 48,4 (4)
4. Наталия Шевченко – 1.08,1 (4)
5. Елизавета Бурундукова – 1.20,9 (3)
6. Анастасия Шевченко – 1.21,5 (4)
7. Анастасия Гришина – 1.50,2 (2)
8. Маргарита Болдырева – 2.28,8 (3)
9. Кира Дюжева – 2.29,4 (4)
10. Анна Шатова – 2.43,2 (2)
11. Инна Терещенко – 2.55,3 (7)
12. Ксения Довгая – 2.57,3 (3)
13. Виктория Сливко – 3.07,2 (6)
14. Ксения Казакевич – 3.11,1 (4)
15. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 3.15,3 (4)
16. Светлана Миронова – 3.20,3 (2)
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Сейчас в России три биатлонистки высокого уровня: Резцова, Н.Шевченко, Халили.
