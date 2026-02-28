  • Спортс
❄️ Финал Кубка России. Резцова выиграла гонку преследования, Томшина – 2-я, Халили – 3-я, Наталия Шевченко – 4-я

Кристина Резцова выиграла гонку преследования в финале Кубка России по биатлону.

Биатлонистка Кристина Резцова победила в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

4-й этап (финал)

Златоуст

Женщины

Гонка преследования

1. Кристина Резцова – 31.59,4 (3)

2. Анастасия Томшина – 16,3 (1)

3. Анастасия Халили – 48,4 (4)

4. Наталия Шевченко – 1.08,1 (4)

5. Елизавета Бурундукова – 1.20,9 (3)

6. Анастасия Шевченко – 1.21,5 (4)

7. Анастасия Гришина – 1.50,2 (2)

8. Маргарита Болдырева – 2.28,8 (3)

9. Кира Дюжева – 2.29,4 (4)

10. Анна Шатова – 2.43,2 (2)

11. Инна Терещенко – 2.55,3 (7)

12. Ксения Довгая – 2.57,3 (3)

13. Виктория Сливко – 3.07,2 (6)

14. Ксения Казакевич – 3.11,1 (4)

15. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 3.15,3 (4)

16. Светлана Миронова – 3.20,3 (2)

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
86 комментариев
Мои симпатии - Кристине Резцовой, которая дважды после рождения детей возвращалась в спорт, набирала форму и достойно выступает, всегда в борьбе за медали. Это вызывает огромное уважение! Давай, Крис, ты сможешь!
Ответ Валентина Перцева
Мои симпатии - Кристине Резцовой, которая дважды после рождения детей возвращалась в спорт, набирала форму и достойно выступает, всегда в борьбе за медали. Это вызывает огромное уважение! Давай, Крис, ты сможешь!
все от здоровья идет.Раз так бегает значит здоровье позволяет. Смотрю на Миронову 1 40 отставание в спирите с нулями. и этот человек на подиуме КМ был. мдя
Томшина снова в топ-4. Молодец. Вторая.
Сейчас в России три биатлонистки высокого уровня: Резцова, Н.Шевченко, Халили.
Златоуст все же приятное место) Красивая природа, хорошая трасса и много зрителей
Биатлон стрельба-реклама, стрельба-реклама...
Могли бы награждение лыжников показать. Нафига нам эта болтовня. 😏
Ответ Chernich
Могли бы награждение лыжников показать. Нафига нам эта болтовня. 😏
Ну как же. Самая рейтинговая трансляция в мире ждать не станет
Кристина подкупает не только результатами. Она разговаривает с приятной простотой, без всяких понтов и всё , как говорится, по делу. Не будем показывать пальцем, но до нее в этих отношениях, далеко многим. Поэтому ее и любят болельщики.
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Кристина подкупает не только результатами. Она разговаривает с приятной простотой, без всяких понтов и всё , как говорится, по делу. Не будем показывать пальцем, но до нее в этих отношениях, далеко многим. Поэтому ее и любят болельщики.
Ды так-то у нас вроде все - и девчонки, и парни беспонтовые. Может кроме Прохвостова.
Вот уж кто котяра сам по себе, себе на уме.
До чего же Губа мерзкий.
Какая работяга Крис! Упорство и настойчивость и победа! Томшину с серебром и бронза Насти Халили!
Крис на удивление в стрельбе сегодня стабильна!
Ответ starichok77
Крис на удивление в стрельбе сегодня стабильна!
вышла на пик формы и стрелковой и физической
Рекомендуем