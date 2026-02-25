Лу Жанмонно о 4 медалях Олимпиады-2026: «У меня хватает дерзости чувствовать неудовлетворение»

Жанмонно: у меня хватает дерзости чувствовать неудовлетворение после Олимпиады.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно подвела итоги выступления на Олимпийских играх в Италии.

Жанмонно выиграла два золота в эстафетах, завоевала серебро в индивидуальной гонке и взяла бронзу в спринте.

«Я бы подписалась под таким результатом тысячу раз! Но это правда, сегодня у меня хватает дерзости чувствовать какое-то неудовлетворение...

Взять четыре медали, включая золото, и стоять на подиумах в личных гонках... Психологически это было непросто. Но я думаю, что это помогает разделить человеческую сторону и профессиональную.

У нас была огромная внутренняя конкуренция и взаимная поддержка. Это была история в духе: те, кто возвращался с медалями, заражали этим желанием остальных, и все пошло по цепочке, все пошло очень хорошо.

И за всем этим стоит четырехлетняя работа тренеров и технического персонала, которые были просто великолепны для нас на протяжении всей недели. Это действительно огромная командная работа», – сказала Жанмонно.