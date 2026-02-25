  • Спортс
  Йоханнес Бо: «Я очень разочарован немцами на Олимпиаде. Для всех нас важно видеть Германию на подиуме»
27

Йоханнес Бо: «Я очень разочарован немцами на Олимпиаде. Для всех нас важно видеть Германию на подиуме»

Йоханнес Бо: разочарован выступлением немецких биатлонистов на Олимпиаде.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бо заявил, что разочарован выступлением сборной Германии по биатлону на Олимпиаде-2026.

Немецкие спортсмены завоевали на Играх одну бронзу – в смешанной эстафете. 

«Я очень разочарован немцами. Ни женщины, ни мужчины не оказались на высоте. Норвегия и Франция теперь доминируют в рейтинге с огромным отрывом, и грустно видеть, что Германия взяла лишь бронзу, ведь это важнейшая страна для нашего вида спорта.

Биатлон там невероятно популярен. Для всех нас важно видеть Германию на подиуме.

Франци (Пройс) была совсем рядом, ей не хватило до подиума всего чуть-чуть два или три раза. Тогда все могло бы сложиться иначе. За это мы и любим биатлон, но если в итоге ничего не получается, это один из самых разочаровывающих видов спорта.

В Германии обязательно должны произойти перемены, чтобы она вернулась на свой прежний уровень, так как мы знаем, что потенциал у них есть», – сказал Бо.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У немцев и резерва очень талантливого нет. Только Гротиан и Таннхаймер, у которых очень неоднозначный переход во взрослые. Хотя они очень молодые, конечно. Но те же Мишлон и Киркеэйде уже олимпийские чемпионки. У мужчин и того нет уже давно. Бенедикт Долль - последний их талант. Так он уже закончил. Всякие Штреловы, Цобели, Кайзеры и Фрашнеры - это изначально середняки. Франция и Норвегия далеко впереди уже целое десятилетие.
ты не понимаешь, клецки и пиво такие вкусные..., но после них так лень тренить...
зажрались и обленились они, че тут говорить.
Ответ штрафной круг
ты не понимаешь, клецки и пиво такие вкусные..., но после них так лень тренить... зажрались и обленились они, че тут говорить.
Про лень Йоханнесу рассказывать не надо,он и сам лекцию кому хочешь прочитает)
Всю сборную нужно заново учить стрелять. Ну, это уже ни в какие ворота - так стрелять в наше время. Причём, что первый, что второй составы. Провал был предопределён, так что даже разочарования нет. Могло повезти, но не повезло. По числу 4 и 5 мест это, наверное, самый плодовитый ГС. Надеюсь, будут сделаны правильные выводы.
