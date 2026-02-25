Йоханнес Бо: «Я очень разочарован немцами на Олимпиаде. Для всех нас важно видеть Германию на подиуме»

Йоханнес Бо: разочарован выступлением немецких биатлонистов на Олимпиаде.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бо заявил, что разочарован выступлением сборной Германии по биатлону на Олимпиаде-2026.

Немецкие спортсмены завоевали на Играх одну бронзу – в смешанной эстафете.

«Я очень разочарован немцами. Ни женщины, ни мужчины не оказались на высоте. Норвегия и Франция теперь доминируют в рейтинге с огромным отрывом, и грустно видеть, что Германия взяла лишь бронзу, ведь это важнейшая страна для нашего вида спорта.

Биатлон там невероятно популярен. Для всех нас важно видеть Германию на подиуме.

Франци (Пройс) была совсем рядом, ей не хватило до подиума всего чуть-чуть два или три раза. Тогда все могло бы сложиться иначе. За это мы и любим биатлон, но если в итоге ничего не получается, это один из самых разочаровывающих видов спорта.

В Германии обязательно должны произойти перемены, чтобы она вернулась на свой прежний уровень, так как мы знаем, что потенциал у них есть», – сказал Бо.