Антон Шипулин: «Была бы вся сборная на Олимпиаде, думаю, что всех победили бы»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Милане.

В Играх-2026 участвовали 13 россиян. Серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

«Я смотрел не все старты, но следил за нашими ребятами. Они, конечно, молодцы, поскольку выступили при такой конкуренции, в условиях того, что [долго] не соревновались раньше на международных стартах.

Была бы вся сборная [на Играх], думаю, что всех победили бы», — сказал Шипулин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
с Ротенбергом видать вместе бухают
Упоминание и постоянное повторение " бы " - удел слабых или недалёких умом. . Не иначе , как Антоша в ГД собрался.
Так он уже давно там
Он уже седьмой год депутат
То есть взяли бы 19 золотых медалей? Интересно узнать в каких видах?
У них один Большунов примерно 17 золотых взял бы. В лыжах шесть, в биатлоне пять, три в двоеборье, три в шорт-треке
Если бы у бабушки …
Пора уже создать всероссийскую партию «БЫ», партию самой успешной страны в мире, ”если бы..”
Как много стало: "было бы... мы бы всех обыграли", "всех бы победили", "мы самые самые самые", "все остальные хуже". Кажется вроде спортсмены (хоть и в прошлом), должно же быть адекватное восприятие хотя бы своей сферы деятельности..
здесь целая секта таких - свидетели 20 золотых медалей Большунова😁
Его сфера деятельности - депутат, всё оттуда и идёт
Все медали бы забрали и никому не отдали бы)))
Сказал чел без единой медали ОИ.
Заявление явно рассчитано на тех, кто спортом не интересуется. Ведь даже самый квасной патриот из числа спортивных болельщиков не насчитал бы столько гипотетических золотых медалей, чтобы обойти Норвегию, даже в самом оптимистичном сценарии🤣
Ну там не объективно не требуется 19 золотых. К примеру, если наши бы взяли золото в 2 лыжных эстафетах, мужском марафоне и скиатлоне (к примеру), то у норгов было бы 15 золотых, а не 19. Другой вопрос, с чего бы наши вдруг взяли эти виды.
"Когда человек лжет, он не только утрачивает доверие других, но и разрушает свое собственное достоинство." - Бернард Мельдерс
