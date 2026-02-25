Антон Шипулин: «Была бы вся сборная на Олимпиаде, думаю, что всех победили бы»

Шипулин: была бы вся сборная на Олимпиаде, думаю, всех победили бы.

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Милане.

В Играх-2026 участвовали 13 россиян. Серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

«Я смотрел не все старты, но следил за нашими ребятами. Они, конечно, молодцы, поскольку выступили при такой конкуренции, в условиях того, что [долго] не соревновались раньше на международных стартах.

Была бы вся сборная [на Играх], думаю, что всех победили бы», — сказал Шипулин.