Призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз
Призовые в финале Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз.
Союз биатлонистов России сообщил, что призовые в финале Кубка России по биатлону увеличены в пять раз.
«Призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз!
Наш титульный спонсор, Альфа-Банк, добавит 4 рубля на каждый рубль призовых от СБР. Таким образом сумма за первое место увеличится с 70 тысяч до 350 тысяч рублей.
Общая сумма призовых в финале Кубка России составит 6 млн 480 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Финал Кубка России по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм СБР
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
350 тыс рублей - это больше 4 тыс долларов. Отличные деньги!
350 тыс рублей - это больше 4 тыс долларов. Отличные деньги!
Почти 5 тыс.
Почти 5 тыс.
Тем более! На эти деньги можно год жить.
Неужели Губерниева услышали? Он уже давно вещал: Призовые нужно увеличивать!
все равно меньше думцев!
ещё бы их вовремя выплачивали
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем