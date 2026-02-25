Призовые в финале Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз.

Союз биатлонистов России сообщил, что призовые в финале Кубка России по биатлону увеличены в пять раз.

«Призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз!

Наш титульный спонсор, Альфа-Банк, добавит 4 рубля на каждый рубль призовых от СБР . Таким образом сумма за первое место увеличится с 70 тысяч до 350 тысяч рублей.

Общая сумма призовых в финале Кубка России составит 6 млн 480 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Финал Кубка России по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта.