9

Призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз

Призовые в финале Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз.

Союз биатлонистов России сообщил, что призовые в финале Кубка России по биатлону увеличены в пять раз. 

«Призовые в финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в 5 раз!

Наш титульный спонсор, Альфа-Банк, добавит 4 рубля на каждый рубль призовых от СБР. Таким образом сумма за первое место увеличится с 70 тысяч до 350 тысяч рублей.

Общая сумма призовых в финале Кубка России составит 6 млн 480 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Финал Кубка России по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм СБР
logoСоюз биатлонистов России
logoсборная России
logoсборная России жен
logoКубок России
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
350 тыс рублей - это больше 4 тыс долларов. Отличные деньги!
Ответ I. Bryzgalov
350 тыс рублей - это больше 4 тыс долларов. Отличные деньги!
Почти 5 тыс.
Ответ Razboynick_86
Почти 5 тыс.
Тем более! На эти деньги можно год жить.
Неужели Губерниева услышали? Он уже давно вещал: Призовые нужно увеличивать!
все равно меньше думцев!
ещё бы их вовремя выплачивали
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Майгуров: «IBU не ответил на письмо о допуске юниоров. Делаем все, чтобы хоть как‑то участвовать в соревнованиях в следующем сезоне»
15 февраля, 10:33
Виктор Майгуров: «Уверен, что со следующего сезона мы будем выступать на международных соревнованиях»
13 февраля, 10:49
Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты соответствуют мировому уровню. Это борьба за призы и топ-10 Кубка мира»
27 января, 06:48
Рекомендуем
Главные новости
Кубок IBU. Зайдль и Кинк выиграли короткие индивидуальные гонки, Аспенес и Рандбю победили в спринтах
вчера, 20:44
Финал Кубка России. Бажин, Халили, Поварницын, Коновалов, Латыпов, Еремин, Усов, Логинов, Мухамедзянов выступят в масс-старте
вчера, 20:18
Финал Кубка России. Резцова, Наталия Шевченко, Гришина, Коваленко, Казакевич, Сливко, Анастасия Шевченко выступят в масс-старте
вчера, 20:07
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Лозберс и Линдквист-Флоттен победили в индивидуальных гонках
вчера, 18:00
Халили о выбежавшей на трассу собаке: «Когда увидел ее, понял, что у меня проблемы»
вчера, 11:00
Метеля о мононуклеозе: «Универсальной таблетки для лечения нет, единственный метод – это отдых»
вчера, 10:48
Собака погналась за Халили в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте
вчера, 10:23Видео
❄️ Финал Кубка России. Коновалов победил в гонке преследования, Колотов – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 4-й
вчера, 10:06
Кристина Резцова: «Недовольна последним рубежом, очень торопилась. Но девочки дали шанс, и я им воспользовалась»
вчера, 09:11
❄️ Финал Кубка России. Резцова выиграла гонку преследования, Томшина – 2-я, Халили – 3-я, Наталия Шевченко – 4-я
вчера, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем