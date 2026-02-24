  • Спортс
  Дмитрий Губерниев: «Команде Дегтярева, всем, кто в федерациях пытается достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся»
49

Дмитрий Губерниев: «Команде Дегтярева, всем, кто в федерациях пытается достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Радуйся малому, тогда и большое придет», — говорил Петр Великий.

Команде Михаила Дегтярева, всем тем, которые в федерациях пытаются достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся.

В летних видах спорта ситуация иная, зимой похуже, но дорогу осилит идущий», — сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
49 комментариев
твое время прошло) На ОККО есть интершум))))
Отлично подмечено!
Соглашусь, ребята из ОККО большие молодцы в плане показа(комментаторы грамотные) и удобства просмотра ОИ. Губерниев это прошлый век
После этой Олимпиады Губерниев умер, как комментатор. Окко наглядно показал, что он никто просто.
Откровенно говоря, ЕвроСпорт голосом Курдюкова уже это доказывал, но скажем так "окончательно показал". Совсем не журналист Круглов (немного зацикленный на прошлом, тем не менее) был на порядок лучше. А Светка Слепцова (с "экспертными оценками с места событий) как раз уровень Губерниева
Евроспорт это доказал еще лет 15 назад.
Сугубо личное мнение, все зависит от конкретной федерации, без какой-либо "работы". Яркий пример, вчера World Climbing восстановил членство ФСР, а них ни на сайте, ни в соцсетях никакой информации про это. Возможно еще не в курсе))
А Губер нахваливая "команду Дягтерева", явно и себя, как помощника, к ней приплетает.
Зачем они это сделали - непонятно. Все соревнования, где не было никаких AIN-ов в Милане прошли просто великолепно, а там где AIN-ы - одни склоки и скандалы. 🤷‍♂️
Не переживайте, почти все летние виды в новом сезоне по юниорам с флагом и гимном, а во взрослых летние кроме легкой атлетики, хоть и в нейтральном статусе, но почти без ограничений и с допуском в эстафетах (как уже было в плавании, где и водное поло с этого сезона), и офицеры ЦСКА как это уже есть в фехтовании. И будет у вас еще больше поводов поистерить в комментариях.
А касательно скалолазания, в отличии от скимо норги в нем даже не второй эшелон, а скорее предпоследний. Что странно, скалы/горы есть, а со спортсменами тухло. И не надо про нишевость спорта, у дважды олимпийской чемпионки Яньи Гарнбрет 900+К в инстаграмме, причем это без модельной внешности, исключительно по спортивному контенту, у "великого" Клэбо 700К.
" дорогу осилит идущий", — сказал Губерниев....
вот именно, идущий, а не пытающийся ехать на ком-нибудь.
Шлепать губками - не мешки ворочать.
Зимой поуже, летом пошире.
зимой дубовый, летом березовый
Это он с зайца пример берёт?
оговорился товарищ, явно хотел сказать: дорогу осилит орущий
Сколько известно, из литературных источников, Петр Первый говорил, как раз наоборот:- "Замахивайся на большое, а по малому, только кулак отобьешь!"
Во -первых , Пётр Великий никогда не говорил этих слов. Это очень искаженая цитата из Экклезиаста. Во-вторых этим сидящим наверху плевать на истинное положение дел. Главное для них - фонтанировать фразами, угодными , ласкающими слух Хозяина. Развал нашего спорта шёл именно оттуда. И от пылких речей дегтярёвых, мутков, фурсенков и иже с ними.
Пока мы (наши спортмены) возвращаемся в отпуск
