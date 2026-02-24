Дмитрий Губерниев: «Команде Дегтярева, всем, кто в федерациях пытается достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
«Радуйся малому, тогда и большое придет», — говорил Петр Великий.
Команде Михаила Дегтярева, всем тем, которые в федерациях пытаются достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся.
В летних видах спорта ситуация иная, зимой похуже, но дорогу осилит идущий», — сказал Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
А Губер нахваливая "команду Дягтерева", явно и себя, как помощника, к ней приплетает.
А касательно скалолазания, в отличии от скимо норги в нем даже не второй эшелон, а скорее предпоследний. Что странно, скалы/горы есть, а со спортсменами тухло. И не надо про нишевость спорта, у дважды олимпийской чемпионки Яньи Гарнбрет 900+К в инстаграмме, причем это без модельной внешности, исключительно по спортивному контенту, у "великого" Клэбо 700К.
вот именно, идущий, а не пытающийся ехать на ком-нибудь.