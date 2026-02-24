Дмитрий Губерниев: «Команде Дегтярева, всем, кто в федерациях пытается достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся»

Губерниев: команде Дегтярева нужно продолжать работу. Потихонечку возвращаемся.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Радуйся малому, тогда и большое придет», — говорил Петр Великий.

Команде Михаила Дегтярева, всем тем, которые в федерациях пытаются достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся.

В летних видах спорта ситуация иная, зимой похуже, но дорогу осилит идущий», — сказал Губерниев.