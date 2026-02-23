Лиза Виттоцци: «Не знаю, продолжу ли я карьеру. Пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем»

Лиза Виттоцци: пока не знаю, продолжу ли я карьеру.

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пока не знает, будет ли продолжать карьеру после этого сезона.

На домашней Олимпиаде Виттоцци выиграла золото в гонке преследования.

«Что дальше? Продолжу ли я карьеру? Не знаю, я еще не думала об этом.

Я не переставала верить в свои способности и надеялась, что это правильная Олимпиада для того, чтобы завоевать золото, учитывая, что в 2030 году я буду уже слишком старой. А пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем.

Прошлый год определенно был трудным, но я продемонстрировала всю свою решимость быть здесь и мечтать о большем. Для меня очень важно, что я никогда не переставала верить. Я знала, что смогу стать олимпийской чемпионкой», – сказала Виттоцци.