  • Лиза Виттоцци: «Не знаю, продолжу ли я карьеру. Пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем»
6

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пока не знает, будет ли продолжать карьеру после этого сезона.

На домашней Олимпиаде Виттоцци выиграла золото в гонке преследования.

«Что дальше? Продолжу ли я карьеру? Не знаю, я еще не думала об этом.

Я не переставала верить в свои способности и надеялась, что это правильная Олимпиада для того, чтобы завоевать золото, учитывая, что в 2030 году я буду уже слишком старой. А пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем.

Прошлый год определенно был трудным, но я продемонстрировала всю свою решимость быть здесь и мечтать о большем. Для меня очень важно, что я никогда не переставала верить. Я знала, что смогу стать олимпийской чемпионкой», – сказала Виттоцци.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Reuters
logoсборная Италии жен
logoЛиза Виттоцци
logoОлимпиада-2026
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
про мотивацию понятно. Лиза и так одна из немногих биатлонисток, собравших великий хет-трик: БХГ, ЧМ, ОЧ, так что... сложно наверное заставлять себя продолжать. Вдобавок, в 31 год женщинам чкщае всего охота уже с семьёй возиться, а не полгода в разъездах бегать десятки дистанций.
Ответ Razboynick_86
про мотивацию понятно. Лиза и так одна из немногих биатлонисток, собравших великий хет-трик: БХГ, ЧМ, ОЧ, так что... сложно наверное заставлять себя продолжать. Вдобавок, в 31 год женщинам чкщае всего охота уже с семьёй возиться, а не полгода в разъездах бегать десятки дистанций.
Ну Нойнер до 25 выйграла все что можно и благополучно ушла из спорта....
Ответ -виталик -
Ну Нойнер до 25 выйграла все что можно и благополучно ушла из спорта....
А кто-то как Кайса лет до 38 бегал. У всех свои мотивы и обстоятельства.
С мотивацией, конечно, уже явные проблемы. Последней целью была домашняя Олимпиада, желательно личная медаль. Цель выполнена. Что дальше и зачем? Может, уговорят ещё пару сезонов побегать, замотивируют деньгами. Посмотрим. Для сборной уход 2-х топов будет, конечно, не прост.
к сожалению похожа пора и Лизаньке в семью и детей
ну да, км добегать, а там по весне и решать, если кавалера на горизонте пока не объявилось, то почему бы не провести еще сезончик.
