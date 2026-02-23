  • Спортс
Юрий Каминский: «У меня слабая надежда, что это последние ОИ, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире»

Каминский не уверен, что Россия провела последнюю Олимпиаду с нейтральным флагом.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский не уверен, что Олимпийские игры-2026 стали последними для РФ с нейтральным флагом.

Зимние Игры проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«У меня слабая надежда, что это последние Олимпийские игры, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире», – сказал Каминский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
23 комментария
Если исходить из того, что происходит в России, надежны весьма мало.
Ответ Санитар-волк
Если исходить из того, что происходит в России, надежны весьма мало.
Что происходит в России?????
Ответ Vfccfutn
Что происходит в России?????
Она разваливается. Так что дальше будет выступать сборная Тюменского НОК, Далтневосточного НОК, Башкирского/Татарского НОК. Московский НОК будет забанен из-за традиционного допинга🤷‍♂️
Каминский мало того, что тренер талантливый, так ещё и человек адекватный, что по нынешним временам просто удивительно.
Быстрей начнём - быстрей закончим. Хватит спасать свои личные активы.
Рекомендуем