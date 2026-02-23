Юрий Каминский: «У меня слабая надежда, что это последние ОИ, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире»

Каминский не уверен, что Россия провела последнюю Олимпиаду с нейтральным флагом.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский не уверен, что Олимпийские игры-2026 стали последними для РФ с нейтральным флагом.

Зимние Игры проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«У меня слабая надежда, что это последние Олимпийские игры, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире», – сказал Каминский.