Жанмонно и Делож будут знаменосцами сборной Франции на закрытии Олимпиады-2026

Биатлонистка Лу Жанмонно и лыжник Матис Делож будут знаменосцами сборной Франции на закрытии Олимпиады-2026 в Италии.

Закрытие Игр пройдет 22 февраля в Вероне.

Делож на этой Олимпиаде завоевал три серебра: в скиатлоне, коньковой «разделке» и эстафете. Жанмонно выиграла золото в смешанной и классической эстафетах, взяла серебро в индивидуальной гонке и бронзу в спринте.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Олимпийская сборная Франции
Делож, конечно, шикарно выступил на играх.
Симон этично кинули.
Ответ Голос Губерниева
Симон этично кинули.
Странно было бы ожидать выбора Симон. В свое время Карабатича прокатили по менее тяжкому поводу.
Ответ Tango Bourges - Basket Landes
Странно было бы ожидать выбора Симон. В свое время Карабатича прокатили по менее тяжкому поводу.
Просто констатирую факт. Значит, брать медали для страны - это можно. А флаг нести - нет. Не этично. Кругом - сплошное лицемерие. Ну, их выбор в любом случае. Имеют полное право.
Да уж, походу Бреза и ее подружайка Жанмоно рулят во франц. команде. Бене не дали пробежать последнюю заслуженную гонку, после чего она закрылась и ни с кем не разговаривала. Мишлон, сделавшая эстафету и завоевавшая личное золото- не заслужила быть знаменосцем.
История с картами так и осталась непонятной. Во франц. прессе высказывали недоумение. В тот год Симон заработала 288 т.$ и заказала камеру за 1т? а второй "пострадавший"так и остался неназванным, "потерявший" 20долл. К тому же покупка была оформлена на дом адрес Симон. То, что пропали вещи у членов команды, сочинила наша помойка RT.
Злость и несправедливость никому еще не приносили "плоды".
Шопенгауэр был прав относительно корреляции ума с внешностью..
Были выбраны кандидаты "на вырост" - и от Матиса, и от Лу личное золото ускользнуло. "Флаг в руки" для них - компенсация за героические усилия в эстафетах и поощрение к покорению вершин на домашней Олимпиаде.
Ответ Tango Bourges - Basket Landes
Были выбраны кандидаты "на вырост" - и от Матиса, и от Лу личное золото ускользнуло. "Флаг в руки" для них - компенсация за героические усилия в эстафетах и поощрение к покорению вершин на домашней Олимпиаде.
Ничего себе у Деложа ускальзнуло золото, всем бы так) (учитывая, что последний раз на ои французы брали индивидуальные медали в 2006 помойму) там был Киборг Клебо без шансов было у него выиграть
Ответ лолк
Ничего себе у Деложа ускальзнуло золото, всем бы так) (учитывая, что последний раз на ои французы брали индивидуальные медали в 2006 помойму) там был Киборг Клебо без шансов было у него выиграть
Ну, положим, разница в 4 секунды не указывает на отсутствие шансов ))
