Жанмонно и Делож будут знаменосцами сборной Франции на закрытии Олимпиады-2026
Жанмонно и Делож будут знаменосцами сборной Франции на закрытии Олимпиады-2026.
Биатлонистка Лу Жанмонно и лыжник Матис Делож будут знаменосцами сборной Франции на закрытии Олимпиады-2026 в Италии.
Закрытие Игр пройдет 22 февраля в Вероне.
Делож на этой Олимпиаде завоевал три серебра: в скиатлоне, коньковой «разделке» и эстафете. Жанмонно выиграла золото в смешанной и классической эстафетах, взяла серебро в индивидуальной гонке и бронзу в спринте.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Олимпийская сборная Франции
17 комментариев
История с картами так и осталась непонятной. Во франц. прессе высказывали недоумение. В тот год Симон заработала 288 т.$ и заказала камеру за 1т? а второй "пострадавший"так и остался неназванным, "потерявший" 20долл. К тому же покупка была оформлена на дом адрес Симон. То, что пропали вещи у членов команды, сочинила наша помойка RT.
Злость и несправедливость никому еще не приносили "плоды".
Шопенгауэр был прав относительно корреляции ума с внешностью..