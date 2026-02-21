Жанмонно и Делож будут знаменосцами сборной Франции на закрытии Олимпиады-2026.

Биатлонистка Лу Жанмонно и лыжник Матис Делож будут знаменосцами сборной Франции на закрытии Олимпиады-2026 в Италии.

Закрытие Игр пройдет 22 февраля в Вероне.

Делож на этой Олимпиаде завоевал три серебра: в скиатлоне, коньковой «разделке» и эстафете. Жанмонно выиграла золото в смешанной и классической эстафетах, взяла серебро в индивидуальной гонке и бронзу в спринте.