8

Доротея Вирер: «Любовь болельщиков ценнее любой медали»

Доротея Вирер заявила, что ценит любовь болельщиков сильнее, чем любую медаль.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что любовь болельщиков для нее ценнее, чем медали.

Сегодня Вирер заняла пятое место в масс-старте на домашней Олимпиаде-2026. Это ее последняя гонка в карьере.

«Это был прекрасный момент, я не ожидала такой теплой поддержки от болельщиков. Рада видеть здесь свою семью и друзей. Это нечто особенное – думаю, лучше и быть не могло. Я ждала подобного, но не в таком масштабе. Это замечательно, и пятое место позволяет мне уйти достойно.

Я горжусь результатом, прежде всего потому, что не хотела финишировать последней, но в биатлоне никогда не предугадаешь. В какой-то момент я шла впереди и подумала: «Какой прекрасный момент, хочу насладиться им».

Рада, что прошла путь до Олимпиады. Глядя на всех болельщиков и зрителей, которые пришли сюда сегодня, я думаю, оно того стоило. Конечно, это был сложный, очень долгий путь, и я рада завершить его дома. И представить не могла ничего более восхитительного. Их любовь ценнее любой медали.

Отмечать успехи всегда приятно, но лучшее за все эти годы – это встречи с замечательными людьми, которые стали моими друзьями и с которыми я разделила прекрасные моменты», – сказала 35-летняя итальянка.

Вирер является четырехкратным призером Олимпиад и четырехкратной чемпионкой мира. На Играх-2026 она взяла серебро в смешанной эстафете.

Уходит секс-символ мирового биатлона: вот как прощалась Вирер

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Fondo Italia
logoДоротея Вирер
logoсборная Италии жен
logoОлимпиада-2026
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо Доро, удачи в дальнейшей жизни.
Несколько раз была очень близко на этой Олимпиаде. В индивидуалке все определил один промах, но там еще большое западение по скорости было. В масс-старте бы на один промах снова и была бы медаль. В пасьюте была идеальная гонка за исключением 2 минут отставания на старте.
Но сегодня даже полидировать удалось. До последнего боролась.
И про любовь зрителей правда, этого у Доро точно больше всего. Даже в инсте за 700к подписчиков перевалило (на втором месте Фуркад чуть больше 500к), а завершить дома на Олимпиаде - вообще большой подарок.
Счастливой семейной жизни!
Джако как раз тренер по стрельбе нужен помимо спарингов, научи его)
Ответ ADiPin
Джако как раз тренер по стрельбе нужен помимо спарингов, научи его)
они и так последние 4 сезона вместе с тренировались, и надо признать, что Томми стал лучше стрелять (есть провалы, конечно, но бывали и гонки с 0 на четырех рубежах)
Доро, надеялась всю олимпиаду, что сможешь стать ОЧ 🤦
Всё равно, прекрасная карьера, до свидания! 👋🫶🥰
Рожай ребятишек побольше и счастья вне спортивной жизни 👍
В 🇷🇺 тебя любят болельщики!!!
Как сказать. Ну, давай, видно что комерс из тебя хороший, в обычной жизни не потеряешся
Ответ штрафной круг
Как сказать. Ну, давай, видно что комерс из тебя хороший, в обычной жизни не потеряешся
Только это и остается говорить, олимпийской чемпионкой так и не стала в отличие от Витоцци.
Без медалей кто бы знал Вирер в стране знойных и темпераментных красавиц?
Так что Дора , не гони ......
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
вчера, 14:55
Лиза Виттоцци: «Не знаю, продолжу ли я карьеру. Пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем»
вчера, 13:09
Юрий Каминский: «У меня слабая надежда, что это последние ОИ, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире»
вчера, 08:35
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло
вчера, 07:08
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: финал Кубка России в Златоусте стартует 26 февраля
вчера, 07:07
Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто будут знаменосцами сборной Италии на закрытии Олимпиады-2026
22 февраля, 17:33
Тихонов о единственной медали россиян на ОИ-2026: «Винить здесь некого, кроме самих себя. Если вы ищете причину, то подойдите все к зеркалу»
22 февраля, 15:44
Дмитрий Васильев: «Эту зимнюю Олимпиаду можно назвать худшей в истории для России. Наших не допустили, а они еще и в нейтральном статусе выступали. Это катастрофа»
22 февраля, 15:31
Кентен Фийон-Майе: «Успех на Играх мотивирует меня начать новый олимпийский цикл. Чувствую, что еще могу бороться за первые места»
22 февраля, 15:24
«Мне кажется, Филиппова немного заносит на вираже. Если сил хватит – пожалуйста». Губерниев о желании ски-альпиниста выступить в биатлоне
22 февраля, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем