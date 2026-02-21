Доротея Вирер: «Любовь болельщиков ценнее любой медали»

Доротея Вирер заявила, что ценит любовь болельщиков сильнее, чем любую медаль.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что любовь болельщиков для нее ценнее, чем медали.

Сегодня Вирер заняла пятое место в масс-старте на домашней Олимпиаде-2026. Это ее последняя гонка в карьере.

«Это был прекрасный момент, я не ожидала такой теплой поддержки от болельщиков. Рада видеть здесь свою семью и друзей. Это нечто особенное – думаю, лучше и быть не могло. Я ждала подобного, но не в таком масштабе. Это замечательно, и пятое место позволяет мне уйти достойно.

Я горжусь результатом, прежде всего потому, что не хотела финишировать последней, но в биатлоне никогда не предугадаешь. В какой-то момент я шла впереди и подумала: «Какой прекрасный момент, хочу насладиться им».

Рада, что прошла путь до Олимпиады. Глядя на всех болельщиков и зрителей, которые пришли сюда сегодня, я думаю, оно того стоило. Конечно, это был сложный, очень долгий путь, и я рада завершить его дома. И представить не могла ничего более восхитительного. Их любовь ценнее любой медали.

Отмечать успехи всегда приятно, но лучшее за все эти годы – это встречи с замечательными людьми, которые стали моими друзьями и с которыми я разделила прекрасные моменты», – сказала 35-летняя итальянка.

Вирер является четырехкратным призером Олимпиад и четырехкратной чемпионкой мира. На Играх-2026 она взяла серебро в смешанной эстафете.

