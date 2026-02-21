Доротея Вирер: «Любовь болельщиков ценнее любой медали»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что любовь болельщиков для нее ценнее, чем медали.
Сегодня Вирер заняла пятое место в масс-старте на домашней Олимпиаде-2026. Это ее последняя гонка в карьере.
«Это был прекрасный момент, я не ожидала такой теплой поддержки от болельщиков. Рада видеть здесь свою семью и друзей. Это нечто особенное – думаю, лучше и быть не могло. Я ждала подобного, но не в таком масштабе. Это замечательно, и пятое место позволяет мне уйти достойно.
Я горжусь результатом, прежде всего потому, что не хотела финишировать последней, но в биатлоне никогда не предугадаешь. В какой-то момент я шла впереди и подумала: «Какой прекрасный момент, хочу насладиться им».
Рада, что прошла путь до Олимпиады. Глядя на всех болельщиков и зрителей, которые пришли сюда сегодня, я думаю, оно того стоило. Конечно, это был сложный, очень долгий путь, и я рада завершить его дома. И представить не могла ничего более восхитительного. Их любовь ценнее любой медали.
Отмечать успехи всегда приятно, но лучшее за все эти годы – это встречи с замечательными людьми, которые стали моими друзьями и с которыми я разделила прекрасные моменты», – сказала 35-летняя итальянка.
Вирер является четырехкратным призером Олимпиад и четырехкратной чемпионкой мира. На Играх-2026 она взяла серебро в смешанной эстафете.
Но сегодня даже полидировать удалось. До последнего боролась.
И про любовь зрителей правда, этого у Доро точно больше всего. Даже в инсте за 700к подписчиков перевалило (на втором месте Фуркад чуть больше 500к), а завершить дома на Олимпиаде - вообще большой подарок.
Счастливой семейной жизни!
Всё равно, прекрасная карьера, до свидания! 👋🫶🥰
Рожай ребятишек побольше и счастья вне спортивной жизни 👍
В 🇷🇺 тебя любят болельщики!!!
Так что Дора , не гони ......