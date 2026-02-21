  • Спортс
  Пройс о последней гонке в карьере: «Хотела полностью погрузиться в атмосферу, и мне это удалось. Это был классный финал»
14

Пройс о последней гонке в карьере: «Хотела полностью погрузиться в атмосферу, и мне это удалось. Это был классный финал»

Франциска Пройс о завершении карьеры: просто рада, что все закончилось.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс высказалась о последней гонке в карьере.

Спортсменка заняла 28-е место с семью промахами в масс-старте на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Должна сказать, что после первой ошибки я расслабилась. С этого момента не имело значения, какой будет результат. Я хотела полностью погрузиться в атмосферу, и мне это удалось. Это был классный финал.

Когда я увидела всю свою семью на круге почета с Доро (Вирер), мне больше не хотелось плакать, но было уже слишком поздно.

Должно случится чудо, чтобы у меня снова появилась мотивация. Это было фантастическое завершение.

Теперь я многого жду с нетерпением. Я уже составила список. Возможно, мне будет не хватать трех вещей, связанных со спортом, но не 15 других. Я просто рада, что все закончилось!» – сказала Пройс.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport Bild
14 комментариев
Спасибо за карьеру, Франци. Вовремя ушла, хотя странно, что не добежала до конца сезона
Ответ Rene33
Если бы не здоровье, то бегала бы до 2030.
Если бы не здоровье, то бегала бы до 2030.
Нам ее будет не хватать.
Спасибо Франциске, удачи в дальнейшей жизни.
Прекрасно помню начала карьеры Пройс.
ЧМ в Контиолахти 2015
Золото в эстафете, потом обидный промах в МС на последней стрельбе и серебро после Семеренки.
Казалось вот они Дальма и Пройс , надолго будут прославлять немецкий биатлон и....и пошли траблы.
Прошлый сезон немного сгладил карьеру, но тогда в 2015 все ждали от нее намного большего
Ответ петрович сектор1
А помните их финиш с Лаурой, вроде тоже в 2015? Все думали, вот оно соперничество будущего, но все вышло как вышло, несопоставимые оказались спортсменки
А помните их финиш с Лаурой, вроде тоже в 2015? Все думали, вот оно соперничество будущего, но все вышло как вышло, несопоставимые оказались спортсменки
Ответ петрович сектор1
Да не было на самом деле никаких траблов Петруха.
Да не было на самом деле никаких траблов Петруха.
А вот Мешелон после первой неудачи не расслабилась и даже о боже чешка не расслабилась. В итоге обе с медалями)
В любом случае спасибо за карьеру , с тобой скучно не было)
Франциске спасибо за карьеру! И как же здорово, что все-таки прошлый сезон был такой удачный.
Главное не лазить в горы, как Дальмаер
Главные новости
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
вчера, 14:55
Лиза Виттоцци: «Не знаю, продолжу ли я карьеру. Пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем»
вчера, 13:09
Юрий Каминский: «У меня слабая надежда, что это последние ОИ, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире»
вчера, 08:35
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло
вчера, 07:08
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: финал Кубка России в Златоусте стартует 26 февраля
вчера, 07:07
Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто будут знаменосцами сборной Италии на закрытии Олимпиады-2026
22 февраля, 17:33
Тихонов о единственной медали россиян на ОИ-2026: «Винить здесь некого, кроме самих себя. Если вы ищете причину, то подойдите все к зеркалу»
22 февраля, 15:44
Дмитрий Васильев: «Эту зимнюю Олимпиаду можно назвать худшей в истории для России. Наших не допустили, а они еще и в нейтральном статусе выступали. Это катастрофа»
22 февраля, 15:31
Кентен Фийон-Майе: «Успех на Играх мотивирует меня начать новый олимпийский цикл. Чувствую, что еще могу бороться за первые места»
22 февраля, 15:24
«Мне кажется, Филиппова немного заносит на вираже. Если сил хватит – пожалуйста». Губерниев о желании ски-альпиниста выступить в биатлоне
22 февраля, 14:24
