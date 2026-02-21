Пройс о последней гонке в карьере: «Хотела полностью погрузиться в атмосферу, и мне это удалось. Это был классный финал»
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс высказалась о последней гонке в карьере.
Спортсменка заняла 28-е место с семью промахами в масс-старте на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Должна сказать, что после первой ошибки я расслабилась. С этого момента не имело значения, какой будет результат. Я хотела полностью погрузиться в атмосферу, и мне это удалось. Это был классный финал.
Когда я увидела всю свою семью на круге почета с Доро (Вирер), мне больше не хотелось плакать, но было уже слишком поздно.
Должно случится чудо, чтобы у меня снова появилась мотивация. Это было фантастическое завершение.
Теперь я многого жду с нетерпением. Я уже составила список. Возможно, мне будет не хватать трех вещей, связанных со спортом, но не 15 других. Я просто рада, что все закончилось!» – сказала Пройс.
ЧМ в Контиолахти 2015
Золото в эстафете, потом обидный промах в МС на последней стрельбе и серебро после Семеренки.
Казалось вот они Дальма и Пройс , надолго будут прославлять немецкий биатлон и....и пошли траблы.
Прошлый сезон немного сгладил карьеру, но тогда в 2015 все ждали от нее намного большего
В любом случае спасибо за карьеру , с тобой скучно не было)