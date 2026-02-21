Мишлон о победе в масс-старте: «Это формат, который мне особенно подходит. Меня переполняют эмоции»

Французская биатлонистка Мишлон о победе в масс-старте: я финишировала стильно.

Французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала победу в масс-старте на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я финишировала стильно, это просто невероятно. За этой гонкой стоит так много историй. В прошлом году я завоевала первую личную медаль на чемпионате мира тоже в масс-старте. Это формат, который мне особенно подходит. Меня переполняют эмоции.

Условия на лыжне были непростыми, поэтому все старались сохранить энергию на концовку. Мне удалось несколько раз вернуться в лидирующую группу, прилагая усилия, чтобы наверстать упущенное, и я ни разу не отстала слишком сильно. Я смогла воспользоваться этой возможностью.

Даже мне трудно в это поверить. Это была отличная гонка, тяжелая. Я боролась до самого конца. Это была отличная битва», – сказала Мишлон.