Мишлон завоевала второе олимпийское золото, у Симон – 5-я медаль Игр, у Воборниковой – первая

Француженка Мишлон стала двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону.

Французская биатлонистка Осеан Мишлон стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Она выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026, это ее второе золото и первое – в личной гонке, всего на ее счету три медали Игр (2-1-0).

Второй стала еще одна француженка – Жюлия Симон , она завоевала 5-ю медаль в карьере и вторую личную (3-2-0).

Бронзу завоевала Тереза Воборникова из Чехии. Она впервые поднялась на пьедестал Олимпиады (0-0-1).