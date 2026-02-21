Мишлон завоевала второе олимпийское золото, у Симон – 5-я медаль Игр, у Воборниковой – первая
Француженка Мишлон стала двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону.
Французская биатлонистка Осеан Мишлон стала двукратной олимпийской чемпионкой.
Она выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026, это ее второе золото и первое – в личной гонке, всего на ее счету три медали Игр (2-1-0).
Второй стала еще одна француженка – Жюлия Симон, она завоевала 5-ю медаль в карьере и вторую личную (3-2-0).
Бронзу завоевала Тереза Воборникова из Чехии. Она впервые поднялась на пьедестал Олимпиады (0-0-1).
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Финишный круг был великолепный
Супер две недели Игр прошли просто как миг
Спасибо итальянской земле за новых чемпионов!
Как в четвёрке француженок на эстафету свой этап откаталась, как личное взяло золото сейчас
Хорошая форма, заслужила!