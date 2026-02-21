  • Спортс
  • Мишлон завоевала второе олимпийское золото, у Симон – 5-я медаль Игр, у Воборниковой – первая
15

Мишлон завоевала второе олимпийское золото, у Симон – 5-я медаль Игр, у Воборниковой – первая

Француженка Мишлон стала двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону.

Французская биатлонистка Осеан Мишлон стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Она выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026, это ее второе золото и первое – в личной гонке, всего на ее счету три медали Игр (2-1-0).

Второй стала еще одна француженка – Жюлия Симон, она завоевала 5-ю медаль в карьере и вторую личную (3-2-0).

Бронзу завоевала Тереза Воборникова из Чехии. Она впервые поднялась на пьедестал Олимпиады (0-0-1).

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
15 комментариев
Мишлон на ноге, заслуженное личное золото после серебра в спринте. Ну а Жулия на олимпиаде показала, кто здесь мамочка - три золота и серебро.
Жаль Тереза не сдюжила
Спасибо Осеан и Жюстин за такие эмоции
Финишный круг был великолепный
Супер две недели Игр прошли просто как миг
Спасибо итальянской земле за новых чемпионов!
Очень рад за Воборникову. От Мишлон победы бы не убежали, она больно хороша, а вот следующая медаль Воборниковой вообще не факт, что будет. Молодчина!
Очень быстро прошла Олимпиада. Больше всех рада за Мишлон и Витоции. Очаровательные олимпийские чемпионки
Хорошая олимпиада получилась, интересная. Пролетела быстро, но разве было как-то иначе? Всегда то, что ты смотришь с удовольствием, пролетает быстро
Франция в очередной раз доказала свою уникальность биатлонной державы, когда из поколение в поколение рождает уникальных спортсменов.
Ответ Отец Мельдоний
Франция в очередной раз доказала свою уникальность биатлонной державы, когда из поколение в поколение рождает уникальных спортсменов.
И давно Франция стала уникальной биатлонной державой?
Океан умница, взяла своё золото. Жюлия, просто гений. Тереза молодец, с бронзой. Вообще красивый подиум.
Не знаю почему, но за Мишлон радостно!
Как в четвёрке француженок на эстафету свой этап откаталась, как личное взяло золото сейчас
Хорошая форма, заслужила!
Безумно рада за французскую Юлю! Отличная Олимпиада у нее получилась, хотя в начале сезона в это совсем не верилось.
