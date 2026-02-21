Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере. Итальянская биатлонистка стала 5-й в масс-старте на Олимпиаде
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере.
35-летняя Вирер заняла пятое место в масс-старте на Олимпиаде-2026. Она допустила два промаха и на 30 секунд отстала от чемпионки – француженки Осеан Мишлон.
На Играх-2026 Вирер завоевала серебро в смешанной эстафете. Ранее она также брала бронзовые медали Сочи-2014, Пхенчхана-2018 и Пекина-2022. Является четырехкратной чемпионкой мира.
Доротея Вирер прощается с биатлоном: от «девушки с бокалом» до «все ради Олимпиады»
Оставила свой заметный след в биатлоне и в сердцах болельщиков!
Думаю найдет себя и вне биатлона
Красота спасет мир
Спасибо, Доро! Очень тебя будет не хватать. Последняя из легендарной старой гвардии биатлонисток.
Ну для каждого старая гвардия своя. В зависимости от того, когда начали следить за биатлоном. Если брать Италию, то я лично прекрасно помню и сестёр Сантер, и Микелу Понцу.
А так, у Доро была славная карьера 🔥