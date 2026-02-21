Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере. Итальянская биатлонистка стала 5-й в масс-старте на Олимпиаде

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере.

35-летняя Вирер заняла пятое место в масс-старте на Олимпиаде-2026. Она допустила два промаха и на 30 секунд отстала от чемпионки – француженки Осеан Мишлон.

На Играх-2026 Вирер завоевала серебро в смешанной эстафете. Ранее она также брала бронзовые медали Сочи-2014, Пхенчхана-2018 и Пекина-2022. Является четырехкратной чемпионкой мира.

