Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере. Итальянская биатлонистка стала 5-й в масс-старте на Олимпиаде

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере.

35-летняя Вирер заняла пятое место в масс-старте на Олимпиаде-2026. Она допустила два промаха и на 30 секунд отстала от чемпионки – француженки Осеан Мишлон.

На Играх-2026 Вирер завоевала серебро в смешанной эстафете. Ранее она также брала бронзовые медали Сочи-2014, Пхенчхана-2018 и Пекина-2022. Является четырехкратной чемпионкой мира.

Доротея Вирер прощается с биатлоном: от «девушки с бокалом» до «все ради Олимпиады»

Доротея Вирер вернула меня в детство

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
Спасибо Доро!
Оставила свой заметный след в биатлоне и в сердцах болельщиков!
Думаю найдет себя и вне биатлона
Красота спасет мир
Эх... больше мы не увидим знаменитую лёжку Доротеи...
Ответ Renki
Эх... больше мы не увидим знаменитую лёжку Доротеи...
И восхищения этим Димона Губерниева.
Ответ Renki
Эх... больше мы не увидим знаменитую лёжку Доротеи...
Смотря чем дальше займётся 😋
Помню, давным-давно, Доро говорила в интервью, что не планирует длинную карьеру (наверное, это говорила она в биатлонной передаче Губошлёпа). А на деле вон оно как вышло. Длинная и блистательная карьера! Думаю, тут и домашняя Олимпиада её мотивировала.
Спасибо, Доро! Очень тебя будет не хватать. Последняя из легендарной старой гвардии биатлонисток.
Ответ Андрей Андреев_1116844183
Помню, давным-давно, Доро говорила в интервью, что не планирует длинную карьеру (наверное, это говорила она в биатлонной передаче Губошлёпа). А на деле вон оно как вышло. Длинная и блистательная карьера! Думаю, тут и домашняя Олимпиада её мотивировала. Спасибо, Доро! Очень тебя будет не хватать. Последняя из легендарной старой гвардии биатлонисток.
Все так. По ее же словам, ее каждый год просили спонсоры и она соглашалась продолжать, потому что платят хорошо.
Ответ Андрей Андреев_1116844183
Помню, давным-давно, Доро говорила в интервью, что не планирует длинную карьеру (наверное, это говорила она в биатлонной передаче Губошлёпа). А на деле вон оно как вышло. Длинная и блистательная карьера! Думаю, тут и домашняя Олимпиада её мотивировала. Спасибо, Доро! Очень тебя будет не хватать. Последняя из легендарной старой гвардии биатлонисток.
"Последняя из легендарной старой гвардии биатлонисток"
Ну для каждого старая гвардия своя. В зависимости от того, когда начали следить за биатлоном. Если брать Италию, то я лично прекрасно помню и сестёр Сантер, и Микелу Понцу.
Сколько уходящих эпох пережили - от великих немок до последних волн с Макарайнен, Экхофф, Услсбю.. Доро и Пройс в этом же ряду. Немного грустно, и почему-то грустнее, когда заканчивает кто-то из девушек, с мужиками как-то менее сентиментально получается, даже когда уходят величайшие.
Ответ Frank Underwood
Сколько уходящих эпох пережили - от великих немок до последних волн с Макарайнен, Экхофф, Услсбю.. Доро и Пройс в этом же ряду. Немного грустно, и почему-то грустнее, когда заканчивает кто-то из девушек, с мужиками как-то менее сентиментально получается, даже когда уходят величайшие.
Ну уж по уходу Фуркада сокрушались многие и многие бросили смотреть биатлон после его ухода.
Ответ SlanselaP
Ну уж по уходу Фуркада сокрушались многие и многие бросили смотреть биатлон после его ухода.
Люди, которые смотрят биатлон только из-за одного спортсмена, это отдельная история..) Хотя у многих есть такой синдром - "болеть стало не за кого", потому что для них шок, что спортсмены, из-за которых они стали смотреть тот или иной вид спорта, уходят и не могут соревноваться на протяжении всей жизни)
На один промах меньше и боролась бы за 🏅.
А так, у Доро была славная карьера 🔥
Очень достойный финал, несмотря на отсутствие медали )
Цена одного промаха медаль
Очень жаль, что Доро не олимпийская, но какая же долгая и действительно классная карьера! Спасибо, Доро, удачи в дальнейшей жизни
Жаль, что так и не стала олимпийской чемпионкой.
Спасибо, Доро! Крутая карьера вышла. Вывела иатльянский биатлон на высший уровень, показала, что и не топовая биатлонная страна может показывать высочайшие результаты. Жаль, что не взяла личную медаль на этих ОИ, но всё же не зря съездила. Надеюсь, у сборной появятся новые звёзды в помощь Витоцци.
