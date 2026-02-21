Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте, Виттоцци – лучшая по скорострельности

Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте на Олимпиаде-2026.

Французская биатлонистка Осеан Мишлон показала лучший лыжный ход в масс-старте на Олимпиаде-2026. Она выиграла гонку. Олимпиада-2026 Биатлон Антхольц-Антерсельва, Италия Женщины, масс-старт Лыжный ход 1. Осеан Мишлон (Франция) – 33.00,2 2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2,1 3. Тереза Воборникова (Чехия) – 15,4 4. Милена Тодорова (Болгария) – 25,1 5. Доротея Вирер (Италия) – 35,0 6. Жюлия Симон (Франция) – 35,8 7. Йоанна Якела (Польша) – 37,9 8. Ванесса Фойгт (Германия) – 41,7 9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,5 10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 44,6... 23. Франциска Пройс (Германия) – 1.17,7 Скорострельность 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.26,3 (4) 2. Жюлия Симон (Франция) – 1.26,9 (1) 3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.28,3 (3) 4. Доротея Вирер (Италия) – 1.28,7 (2) 5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.34,7 (2) 6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.35,6 (2) 7. Леа Майер (Швейцария) – 1.38,8 (4) 8. Лора Христова (Болгария) – 1.39,1 (2) 9. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.39,7 (1) 10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,5 (4)... 16. Франциска Пройс (Германия) – 1.44,4 (7) 23. Тереза Воборникова (Чехия) – 1.52,6 (1)