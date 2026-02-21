Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте, Виттоцци – лучшая по скорострельности
Французская биатлонистка Осеан Мишлон показала лучший лыжный ход в масс-старте на Олимпиаде-2026. Она выиграла гонку.
Олимпиада-2026
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины, масс-старт
Лыжный ход
1. Осеан Мишлон (Франция) – 33.00,2
2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2,1
3. Тереза Воборникова (Чехия) – 15,4
4. Милена Тодорова (Болгария) – 25,1
5. Доротея Вирер (Италия) – 35,0
6. Жюлия Симон (Франция) – 35,8
7. Йоанна Якела (Польша) – 37,9
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 41,7
9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,5
10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 44,6...
23. Франциска Пройс (Германия) – 1.17,7
Скорострельность
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.26,3 (4)
2. Жюлия Симон (Франция) – 1.26,9 (1)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.28,3 (3)
4. Доротея Вирер (Италия) – 1.28,7 (2)
5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.34,7 (2)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.35,6 (2)
7. Леа Майер (Швейцария) – 1.38,8 (4)
8. Лора Христова (Болгария) – 1.39,1 (2)
9. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.39,7 (1)
10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,5 (4)...
16. Франциска Пройс (Германия) – 1.44,4 (7)
23. Тереза Воборникова (Чехия) – 1.52,6 (1)
Смогла все таки добежать до золота!
Ногами добыла👍🏻