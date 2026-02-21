  • Спортс
  • Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте, Виттоцци – лучшая по скорострельности
Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте, Виттоцци – лучшая по скорострельности

Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте на Олимпиаде-2026.

Французская биатлонистка Осеан Мишлон показала лучший лыжный ход в масс-старте на Олимпиаде-2026. Она выиграла гонку.

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Женщины, масс-старт

Лыжный ход

1. Осеан Мишлон (Франция) – 33.00,2

2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2,1

3. Тереза Воборникова (Чехия) – 15,4

4. Милена Тодорова (Болгария) – 25,1

5. Доротея Вирер (Италия) – 35,0

6. Жюлия Симон (Франция) – 35,8

7. Йоанна Якела (Польша) – 37,9

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 41,7

9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,5

10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 44,6...

23. Франциска Пройс (Германия) – 1.17,7

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.26,3 (4)

2. Жюлия Симон (Франция) – 1.26,9 (1)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.28,3 (3)

4. Доротея Вирер (Италия) – 1.28,7 (2)

5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.34,7 (2)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.35,6 (2)

7. Леа Майер (Швейцария) – 1.38,8 (4)

8. Лора Христова (Болгария) – 1.39,1 (2)

9. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.39,7 (1)

10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,5 (4)...

16. Франциска Пройс (Германия) – 1.44,4 (7)

23. Тереза Воборникова (Чехия) – 1.52,6 (1)

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Для Осеан все сложилось сегодня 👏🏻
Смогла все таки добежать до золота!
Ногами добыла👍🏻
Океан умница, заслуженное золото. Болгарки хороши, в каждой гонке боролись за высокие места. Пихлер, очередной раз доказал свою гениальность.
