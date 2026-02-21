  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Я бы отказался от участия в церемонии закрытия в нейтральном статусе»
Дмитрий Васильев: «Я бы отказался от участия в церемонии закрытия в нейтральном статусе»

Дмитрий Васильев: я бы отказался от участия в закрытии ОИ в нейтральном статусе.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что отказался бы от участия в церемонии закрытия Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что российских спортсменов пригласили на церемонию. Она пройдет 22 февраля в Вероне.

«Я не сторонник демаршей или обид, но в этой ситуации отказался бы от участия в церемонии закрытия в нейтральном статусе. Ведь что такое церемония? Это гордость для спортсмена. Я бы отказался, но никого к этому не призываю», – сказал Васильев.

Ожидается, что закрытие Олимпиады посетят ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристка Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Тебя бы туда и не позвали 🤣🤣🤣
Ответ Maxximus
Тебя бы туда и не позвали 🤣🤣🤣
Его нейтрального мнения по поводу нейтрального статуса никто не спрашивал))
- алло
- Вы кто?
- я - Васильев, я не приду
- всего доброго!
А кто тебя в здравом уме позовёт?)))
Тебя туда какбэ и не зовут. И таких мест, куда тебя не зовут, просто море ))
Ответ Санитар-волк
Тебя туда какбэ и не зовут. И таких мест, куда тебя не зовут, просто море ))
туда бы он тоже не поехал)
Когда спортс откажется постить бред этого персонажа
Приближалась церемония закрытия, Васильев распечатал новую упаковку снарядов для вентилятора. Перед олимпиадой было, что в нейтральном статусе он вообще на неё не поехал бы...
Ответ Data Architector
Приближалась церемония закрытия, Васильев распечатал новую упаковку снарядов для вентилятора. Перед олимпиадой было, что в нейтральном статусе он вообще на неё не поехал бы...
ну он и не поехал и на церемонию не пойдет, все логично, только тут лишняя частичка "бы", если он и правда не призывает к этому тех, кто может выбирать
И к чему он это заявил? Чтобы Никита Филиппов, Аделия Петросян, Савелий Коростелев и Дарья Непряева почувствовали себя некомфортно? Ему от этого стало легче?
Ответ Старый Сухи
И к чему он это заявил? Чтобы Никита Филиппов, Аделия Петросян, Савелий Коростелев и Дарья Непряева почувствовали себя некомфортно? Ему от этого стало легче?
Чтобы они имели хоть немного гордости
Ответ Ленар Ахмадуллин
Чтобы они имели хоть немного гордости
Гордости в чем? В том чтобы в угоду какому-нибудь очередному чиновнику у которого дети живут в лондонах, парижах, нью-йорках, а жена отдыхает на мальдивах 5 раз в год, не учавствовать в спортивном празднике, который происходит раз в 4 года, а в жизни спортсмена может быть вообще раз в жизни?
Легко решать когда тебя это не касается
Ты бы и единственное "серебро" выбросить был бы должен! )))
Ну и откажись
