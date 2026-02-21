Дмитрий Васильев: «Я бы отказался от участия в церемонии закрытия в нейтральном статусе»

Дмитрий Васильев: я бы отказался от участия в закрытии ОИ в нейтральном статусе.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что отказался бы от участия в церемонии закрытия Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что российских спортсменов пригласили на церемонию. Она пройдет 22 февраля в Вероне.

«Я не сторонник демаршей или обид, но в этой ситуации отказался бы от участия в церемонии закрытия в нейтральном статусе. Ведь что такое церемония? Это гордость для спортсмена. Я бы отказался, но никого к этому не призываю», – сказал Васильев.

Ожидается, что закрытие Олимпиады посетят ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристка Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.